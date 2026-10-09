Главные новости за 9 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

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События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
09.10.2026, 19:54
Воронежское ООО «Гидрогаз» опубликовало сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве АО «Турбонасос» (структура Роскосмоса). Это уже второе подобное заявление кредитора — первое было размещено 16 июля, но дело не возбуждалось.
Общественная палата Воронежской области на этой неделе выступила с инициативой о более гуманной системе штрафов за неоплату парковки. «Ъ-Черноземье» разобрался, в чем именно заключается нововведение, которое предлагается рассмотреть облдуме.
Яковлевский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в Белгородской области работает с ограничениями после атаки беспилотников 7 октября. В разговоре с «Ъ-Черноземье» представители ГОКа не смогли назвать сроки возобновления работы в прежнем режиме.
Арбитражный суд приостановил производство по иску «Управление капитального строительства Курской области» (УКС) к АО «Корпорация развития Курской области». Сумма финансовых претензий составляет 717,4 млн руб. Заявление приняли к производству в феврале. В марте разбирательство перевели в закрытый режим.
Курский областной суд оставил без изменения приговор бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву, который получил семь лет колонии за хищения при строительстве фортификационных сооружений на границе.
Фракция «Единой России» (ЕР) в новом созыве Липецкого областного совета депутатов решила наделить полномочиями сенатора участника специальной военной операции и Героя России Евгения Саввина. Ранее облсовет в Совете Федерации представлял Максим Кавджарадзе, он избрался в новый созыв Госдумы от Липецкой области.
ПАО «Энергия» из Ельца (близкое к семье председателя Липецкого областного совета Владимира Серикова) подало иск в Арбитражный суд Удмуртской Республики к местному АО «Воткинский завод». Сумма заявленных требований составляет 106,4 млн руб.
Семь глав районов Орловской области оставили посты. Кадровые решения были приняты на совещании в администрации области с главами муниципалитетов. В пресс-службе правительства региона «Ъ-Черноземье» уточнили, что речь идет не о снятии с должностей, а об истечении полномочий в связи с началом процедуры избрания новых глав депутатами районных советов.
Арбитражный суд Тамбовской области вернул заявление волгоградского ООО «Южная тарная компания» о признании банкротом ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, производящую мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч»). Летом компания проходила через похожий опыт: на птицефабрику подавало заявление о признании банкротом московское ООО «Анстелла Трейдинг».