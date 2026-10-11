Инвесторы без права на суд

В июле этого года АВО обратилась к господину Аксакову с просьбой при подготовке законопроекта ко второму чтению наделить владельцев облигаций правом обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным наравне с акционерами, следует из письма, с которым ознакомился “Ъ”. АВО привело пять причин, почему это необходимо сделать, в частности, «необоснованный диспаритет» акционеров и инвесторов, большая доля облигаций в инвестициях компаний, а также рост дефолтов — в первом полугодии 2026 года их число выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сегодня в суд могут обратиться адресаты заключения, Банк России, Казначейство, АСВ и акционеры, говорят эксперты.