Инвесторы без права на суд
ЦБ и Минфин не поддержали владельцев облигаций
12.10.2026, 02:06
Как стало известно “Ъ”, Банк России и Минфин дали негативный отзыв на просьбу Ассоциации владельцев облигаций наделить инвесторов правом обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным. По словам инвесторов, имеющиеся сейчас способы воздействия облигационеров на недобросовестных аудиторов не эффективны.
ЦБ и Минфин не поддержали предложение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) дополнить законопроект изменений в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» пунктом, согласно которому владельцы облигаций получают право обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным. Это следует из писем ведомств, направленных главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (с документами ознакомился “Ъ”).
Аудиторское заключение считается заведомо ложным, если оно выпущено, хотя аудит не проводился или формально проводился, но заключение явно противоречит документам, которые аудитор получил при проведении аудита, поясняет управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев. «Мы видим такие признаки у многих эмитентов»,— отмечает член правления АВО Алексей Пономарев. По оценкам партнера аудиторской компании МКПЦ Натальи Малофеевой, компаний, которые выпускают аудиторские заключения, отвечающие признакам заведомо ложных, немного, но число заключений от каждой из этих компаний не единично.
В июле этого года АВО обратилась к господину Аксакову с просьбой при подготовке законопроекта ко второму чтению наделить владельцев облигаций правом обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным наравне с акционерами, следует из письма, с которым ознакомился “Ъ”. АВО привело пять причин, почему это необходимо сделать, в частности, «необоснованный диспаритет» акционеров и инвесторов, большая доля облигаций в инвестициях компаний, а также рост дефолтов — в первом полугодии 2026 года их число выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сегодня в суд могут обратиться адресаты заключения, Банк России, Казначейство, АСВ и акционеры, говорят эксперты.
По мнению ЦБ, реализация предложения АВО нецелесообразна: владельцы облигаций уже могут обратиться к аудитору с требованием возмещения убытков при наличии установленных законом оснований, в том числе в случае недостоверности информации, подтвержденной аудиторским заключением. Кроме того, удовлетворение предложения АВО потребовало бы предоставления такого права всем кредиторам эмитента, отмечает ЦБ.
Минфин считает, что дополнение перечня лиц, имеющих право обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным, владельцами облигаций необоснованно. Их роль и объем и характер рисков существенно отличается от таковых у акционеров. «Доминирующим риском акционера является риск убытков, связанных с деятельностью акционерного общества. Основной риск владельца облигации — кредитный»,— указано в письме. Минфин напоминает, что держатели облигаций могут обратиться с претензиями в СРО аудиторов, Казначейство или ЦБ.
Главный риск для инвестора — неверная оценка кредитоспособности эмитента, говорят эксперты. Именно потому, что держатели облигаций не участвуют в корпоративной политике, они зависят от аудита сильнее других, отмечает основатель и управляющий партнер TEV Consulting Елена Требина. По мнению инвесторов, путь направления жалоб неэффективен. «Мы неоднократно обращались в СРО аудиторов, Минфин и Банк России. В отдельных случаях реакция ограничивалась предупреждениями. Иногда — штрафами в несколько тысяч рублей. Масштаб таких мер несопоставим с многомиллиардными потерями десятков тысяч граждан»,— пояснил “Ъ” член правления АВО Алексей Пономарев.
Правом обращаться в суд за признанием аудиторского заключения заведомо ложным планируется наделить СРО аудиторов, следует из законопроекта, подготовленного ко второму чтению (с ним ознакомился “Ъ”). В этом есть потенциальный конфликт интересов, считает Елена Требина: СРО аудиторов финансируется в том числе членскими взносами.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 8