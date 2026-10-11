Зарубежные студенты занялись здоровьем

Отметим, что в последние годы правительство последовательно увеличивает квоты на обучение в российских вузах для поступающих из-за рубежа — только за последний год их численность выросла более чем на 70 тыс. человек, до 414 тыс. В ряде случаев они получают специальности, дефицитные в РФ, однако трудоустройство таких студентов после окончания обучения в принимающей стране остается под вопросом, в том числе из-за проблем с оформлением права на проживание. Кроме того, допуск на многие предприятия, деятельность которых может быть связана с обеспечением национальной безопасности, нормативно ограничен.