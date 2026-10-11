У сталеваров плавится сырье

Металлургическая продукция на внутреннем рынке, напротив, дешевеет. Если в августе, по словам Александра Котова, стоимость арматуры из-за локального дефицита сырья доходила до 81 тыс. руб. за тонну, увеличившись на аномальные 70% с начала года, то к октябрю ситуация кардинально изменилась. Ахмед Алиев фиксирует обвал цен на арматуру более чем на 15% с перспективой дальнейшего снижения. По данным агентства «Русмет», за 28 сентября — 4 октября арматура на условиях FCA подешевела на 5%, до 62,23 тыс. руб. за тонну. По словам Дмитрия Байкова, на споте цена опустилась к 50 тыс. руб. за тонну, и участники допускают падение ниже этого уровня. Согласно данным «Русмета», за неделю к 4 октября на внутреннем рынке также дешевел горячекатаный листовой прокат, стальной квадрат, круг, угол, швеллер.