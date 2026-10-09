Суд закрыл второе дело о банкротстве «Токаревской птицефабрики»
09.10.2026, 15:05
Арбитражный суд Тамбовской области вернул заявление волгоградского ООО «Южная тарная компания» о признании банкротом ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, производящую мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч»). Это следует из картотеки арбитражных дел.
Как следует из материалов дела, заявление поступило 8 сентября этого года. Сумма исковых требований составила 8,03 млн руб. Спустя неделю суд вынес определение о возврате заявления. В тот же день отозваны требования второго заявившегося кредитора — тамбовского ООО «Лидер» — размером в 33,62 млн руб.
Это уже второе подобное дело за год. Летом компания проходила через похожий опыт: на птицефабрику подала заявление о признании банкротом московское ООО «Анстелла Трейдинг». Тогда сумма требований кредитора составляла 61,79 млн руб. Суд принял иск в июле, а затем вернул в августе.
По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в поселке Токаревка Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство замороженного мяса птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Собственники скрыты. Директором является Сергей Бугунов. Выручка в 2025 году составила 42 млрд руб., что на 4,5% меньше, чем годом ранее (44 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 11,1% — с 2,7 млрд в 2024-м до 2,4 млрд руб. в 2025 году.
В прошлом месяце на Федресурсе появилось уведомление о намерении ООО «Ивановская текстильная компания» обратиться в суд с заявлением о банкротстве птицефабрики.
Как сообщал «Ъ», сразу несколько структур ГАП «Ресурс», включая тамбовскую, столкнулись с угрозой банкротства. В ГАП «Ресурс» заявили тогда, что ситуация не окажет влияния на операционную деятельность структур компании. А все возникающие разногласия будут решены в досудебном порядке.