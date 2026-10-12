В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя
12.10.2026, 03:57
В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого на ночь сильного дождя. Об этом сообщает ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.
Предупреждение действует на территории Московской области с 22:00 мск 11 октября до 10:00 мск 12 октября. По данным МЧС, в регионе выпадет от 3 до 14 мм осадков. В Москве подобный режим пока не вводился.
Температура воздуха ночью составит +9–+11 градусов в Москве и от +6 до +11 градусов в Подмосковье при ветре со скоростью 6–11 м/с. Днем 12 октября в Московском регионе пройдут небольшие и умеренные дожди. Столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов.