Новым сенатором от липецкого облсовета станет Герой России Евгений Саввин

Евгению Саввину 32 года. Он является уроженцем Липецкой области. В прошлом году господин Саввин был удостоен звания Героя России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что под командованием военнослужащего были освобождены три населенных пункта. В одном из боев, по словам главы региона, штурмовики под командованием Евгения Саввина заняли опорный пункт противника, продвинулись на несколько километров вперед, а затем четыре недели удерживали рубежи без потерь личного состава. Также под его командованием штурмовые группы захватили укрепленные позиции.