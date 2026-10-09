Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

Новым сенатором от липецкого облсовета станет Герой России Евгений Саввин

09.10.2026, 14:33
Липецкий областной совет депутатов сообщил, что фракция «Единой России» (ЕР) в новом созыве парламента решила наделить полномочиями сенатора участника специальной военной операции и Героя России Евгения Саввина.
Евгений Саввин

Евгений Саввин

пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Евгению Саввину 32 года. Он является уроженцем Липецкой области. В прошлом году господин Саввин был удостоен звания Героя России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что под командованием военнослужащего были освобождены три населенных пункта. В одном из боев, по словам главы региона, штурмовики под командованием Евгения Саввина заняли опорный пункт противника, продвинулись на несколько километров вперед, а затем четыре недели удерживали рубежи без потерь личного состава. Также под его командованием штурмовые группы захватили укрепленные позиции.

  • Ранее облсовет в Совете федерации представлял Максим Кавджарадзе. Он избрался в новый созыв Государственной думы от Липецкой области.

  • Также фракция «Единой России» предложила на пост спикера Липецкого облсовета Владимира Серикова. Он занимает этот пост с 2023 года.

В новом созыве Липецкого облсовета у ЕР 28 мандатов, четыре — у КПРФ и по одному — у ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Пенсионеров». Ранее местные коммунисты предложили областному совету кандидатуру секретаря обкома Николая Быковских для наделения полномочиями сенатора.

Владимир Зоркий