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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Брянской области восстановили движение поездов на мосту после удара БПЛА

12.10.2026, 02:31
Движение поездов на мосту Полужье — Выгоничи Брянской области было восстановлено после удара БПЛА, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«Железнодорожники завершили восстановительные работы… Движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме»,— указано в сообщении МЖД.
Атака дронов самолетного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе произошла в ночь на 10 октября. Было повреждено железнодорожное полотно моста, пострадавших нет. Из-за повреждений временно было нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск — Унеча — Гомель.