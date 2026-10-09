Закон может дать воронежцам шанс избежать штрафа за первую неоплату парковки
09.10.2026, 17:53
Общественная палата (ОП) Воронежской области 7 октября выступила с инициативой о более гуманной системе штрафов за неоплату парковки, которая предполагает введение предупреждений за это правонарушение. Предупреждение может быть выписано лишь при первом нарушении и только если административная комиссия посчитает правильным назначить именно такую санкцию. Проект закона, который ОП предоставила в распоряжении «Ъ-Черноземье», будет изучен облдумой и доработан при необходимости.
В соответствии с текущей версией законопроекта, предлагается скорректировать ст. 33.2 регионального закона об административных правонарушениях, изложив ее следующим образом:
Размещение транспортного средства на платной парковке, расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения, без внесения платы за пользование парковкой, установленной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тыс. руб., на юридических лиц — 3 тыс. руб.
Предупреждение (в письменной форме) — это административное наказание, которое выносится за впервые совершенные правонарушения при отсутствии имущественного ущерба, а также причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, памятникам или окружающей среде.
Зампредседателя Общественной палаты Воронежской области, председатель комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов, правовых инициатив и общественному контролю Александр Дутов пояснил «Ъ-Черноземье», что ОП при разработке проекта ориентировалась на социальный эффект от нововведения. По его словам, зачастую невозможность своевременной оплаты парковки из-за недоступности мобильной связи или иных причин носит выраженный негативный характер. Принятие нормы в таком случае позволит снять часть социальной напряженности и одновременно сработает как дисциплинирующая мера. При этом, как отметил господин Дутов, решение о назначении предупреждения или штрафа остается в ведении административной комиссии. То есть первое нарушение не гарантированно приведет только к предупреждению.
В разговоре с «Ъ-Черноземье» Александр Дутов согласился, что требует дополнительного обсуждения гипотетический вариант, когда автомобилист, избежавший штрафа в первый раз, спустя некоторое время повторно попадает в ситуацию, где не по своей вине не успевает вовремя оплатить парковку. Также зампредседателя ОП уточнил, что при подготовке инициативы не проводились экономические расчеты того, сколько «штрафных» денег может не поступить в бюджет Воронежа после введения предупреждений.
«У нас в основном граждане добросовестные. Если брать здравый смысл, я думаю, что выпадающий доход здесь будет минимальный. А польза социального эффекта будет очень большая»,— поделился своим видением господин Дутов.
Он также отдельно акцентировал внимание в разговоре на том, что «закон надо соблюдать».
В городской администрации «Ъ-Черноземье» попросили с вопросами касательно инициативы Общественной палаты обращаться к пресс-службе Воронежской областной думы. Однако в мэрии рассказали, что в 2025 году общая сумма собранной платы за пользование платными парковками составила около 195 млн руб., из которых более 49 млн руб. поступило в бюджет города в виде концессионной платы. Сумма штрафов за пользование платной парковкой без внесения платы в прошлом году при этом составила около 220 млн руб., а за девять месяцев 2026 года — около 148 млн руб.
«При этом поступающая в бюджет сумма концессионной платы каждый год больше, чем сумма, поступившая за предыдущий аналогичный период»,— добавили в пресс-службе мэрии.
Как рассказал «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти, к рассмотрению и оценке инициативы в региональном парламенте еще не приступили. Однако, судя по духу ранее публично озвученных позиций ОП и облдумы, у законопроекта по парковкам есть хорошие шансы быть одобренным на одном из ближайших заседаний.