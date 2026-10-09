Закон может дать воронежцам шанс избежать штрафа за первую неоплату парковки

В городской администрации «Ъ-Черноземье» попросили с вопросами касательно инициативы Общественной палаты обращаться к пресс-службе Воронежской областной думы. Однако в мэрии рассказали, что в 2025 году общая сумма собранной платы за пользование платными парковками составила около 195 млн руб., из которых более 49 млн руб. поступило в бюджет города в виде концессионной платы. Сумма штрафов за пользование платной парковкой без внесения платы в прошлом году при этом составила около 220 млн руб., а за девять месяцев 2026 года — около 148 млн руб.