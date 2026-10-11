Пошлинами не пошатнуть

При этом более серьезную угрозу для китайских производителей, считают в Capital Economics, могут представлять не пошлины, а новые требования ЕС к происхождению товаров. Еще в марте Еврокомиссия представила законопроект об ускорении промышленного развития (Industrial Accelerator Act), который предусматривает ограничения на использование иностранных компонентов в продукции, закупаемой госзаказчиками. В частности, электромобили для государственных закупок должны будут собираться в ЕС, причем не менее 70% стоимости их компонентов, без учета аккумулятора, должно приходиться на детали европейского происхождения.