Пошлинами не пошатнуть
Ужесточение торговой политики ЕС скажется на экономике КНР незначительно
12.10.2026, 02:06
Китайская экономика сможет сравнительно безболезненно пережить возможное ужесточение торговой политики со стороны Евросоюза, показало исследование Capital Economics. По подсчетам аналитиков, если обсуждаемое сокращение китайских поставок в Евросоюз из-за ограничений растянется на три года, КНР будет терять в год всего 0,1 процентного пункта роста своего ВВП. На деле такое сокращение, вероятнее всего, потребует еще большего времени, поскольку в ряде отраслей доля китайского импорта в торговле с ЕС доходит до 90–99%.
Аналитики Capital Economics в серии исследований «Китайский шок 2.0» подсчитали, каким может быть ущерб для экономики КНР от обсуждаемого сейчас Евросоюзом ужесточения торговых ограничений. По их оценке, пока меры затрагивают лишь 4% импорта из КНР, но дальнейшее ужесточение может затронуть отрасли, на которые приходится до 25% всех китайских поставок в Евросоюз.
В случае если ЕС на 10–30 процентных пунктов увеличит тарифные ставки на ввоз китайской продукции в чувствительных для союза отраслях (автомобилестроение, нефтехимия, производство стали, цемента, алюминия, аккумуляторов, оборудования для солнечной и ветровой энергетики), в долгосрочной перспективе это приведет к сокращению импорта из Китая в них на 40–80%. В масштабах всех китайских поставок на европейский рынок снижение окажется скромнее — на 10–20%.
При этом, если процесс займет три года, ежегодные темпы роста китайского ВВП будут снижаться примерно на 0,1 процентного пункта. Однако предполагается, что сокращение поставок, вероятнее всего, растянется на более длительный срок: во многих стратегических отраслях Китай остается основным поставщиком продукции на европейский рынок — и для того, чтобы заместить эту низкую по стоимости продукцию, потребуется достаточно продолжительное время.
Например, по последним доступным данным Евростата, в июле ЕС импортировал литий-ионных аккумуляторов на €3,1 млрд, из которых €2,7 млрд пришлось на Китай (89% всех поставок). Еще сильнее европейский рынок зависит от китайских солнечных панелей: на них приходится 98,5% импорта из-за рубежа.
При этом более серьезную угрозу для китайских производителей, считают в Capital Economics, могут представлять не пошлины, а новые требования ЕС к происхождению товаров. Еще в марте Еврокомиссия представила законопроект об ускорении промышленного развития (Industrial Accelerator Act), который предусматривает ограничения на использование иностранных компонентов в продукции, закупаемой госзаказчиками. В частности, электромобили для государственных закупок должны будут собираться в ЕС, причем не менее 70% стоимости их компонентов, без учета аккумулятора, должно приходиться на детали европейского происхождения.
Если пошлин китайские компании еще смогут частично избежать, перенеся производство в третьи страны, то такие требования ЕС обойти будет сложнее. Таким образом, китайским производителям грозит потеря заказов даже от предприятий, работающих в самом ЕС. Законопроект планируется вынести на пленарное заседание Европарламента в декабре.
Смягчить последствия торговых ограничений ЕС, по оценке Capital Economics, Китаю могло бы помочь ослабление юаня: это сделало бы китайские товары дешевле для иностранных покупателей. Однако Народный банк Китая, по его заверениям, не намерен использовать валютный курс для поддержки экспорта. В опубликованном докладе регулятор отметил: «У Китая нет ни необходимости, ни намерения добиваться конкурентных преимуществ за счет девальвации валюты. Более того, страна никогда не прибегала к конкурентной девальвации». С 2025 года юань укрепился к доллару примерно на 9%.
В китайском ЦБ считают, что экспорт страны становится менее зависимым от колебаний юаня благодаря повышению конкурентоспособности местных производителей. Так, в 2025 году внешняя торговля высокотехнологичной продукцией выросла на 11,4% и обеспечила почти 60% общего прироста китайского товарооборота. Кроме того, около 30% внешнеторговых расчетов КНР проводится в юанях, а примерно столько же компаний используют инструменты защиты от валютных рисков. Это, по оценке регулятора, позволяет китайским экспортерам легче переносить изменения валютного курса.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 2