Бессент: реакция Европы на дизельное соглашение США лицемерна

Господин Бессент заявил, что с 2022 года европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, так как не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. «Поэтому заявления о том, что мы не можем принимать меры для снижения цен на дизельное топливо, совершенно лицемерны»,— сказал американский министр финансов.