Бессент: реакция Европы на дизельное соглашение США лицемерна
12.10.2026, 03:05
Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. Об этом он заявил в эфире Fox News.
Господин Бессент заявил, что с 2022 года европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, так как не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. «Поэтому заявления о том, что мы не можем принимать меры для снижения цен на дизельное топливо, совершенно лицемерны»,— сказал американский министр финансов.
Скотт Бессент добавил, что договоренности выгодны гражданам Соединенных Штатов, напомнив, что президент Дональд Трамп «пришел к власти с мандатом работать для американского народа».
О сделке России и США было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. Минфин США вскоре после переговоров выдал лицензию, которая разрешает сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сделку «слабым решением». Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала решение Вашингтона, заявив, что «сейчас не время ослаблять давление на Россию».