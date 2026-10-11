Наука предсказать
“Ъ” подводит итоги предвыборного конкурса читательских прогнозов
12.10.2026, 02:06
Прошлой весной, незадолго до старта избирательной кампании, “Ъ” запустил «политический тотализатор», предложив своим читателям предсказать итоги сентябрьских выборов в Госдуму по нескольким ключевым параметрам. Усредненный прогноз участников тотализатора оказался весьма близок к реальным результатам, а ставки многих читателей разошлись с данными Центризбиркома на считаные доли процента.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно было дать свой прогноз хотя бы в одной из восьми предложенных номинаций. Всего в тотализаторе зарегистрировались 393 человека, 326 из которых ответили на все поставленные вопросы.
Проще всего им оказалось предсказать общую явку по России. Разброс читательских прогнозов был достаточно большим — от 20% до 97%, а ближе всех к реальным 59,8% подошли сразу 17 участников, оценившие активность россиян в 60% (см. график).
Отдельно мы предложили назвать регионы с максимальной и минимальной явкой. Вне конкуренции тут оказалась Чечня, о рекордных показателях активности в которой вспомнили 288 человек. Но спрогнозировать еще и точную явку (95,1%) смогли лишь двое из них. О том, что самым низким этот показатель будет в Иркутской области, догадались 13 читателей, а предсказать точные цифры с точностью до 0,25% также удалось двоим. Кстати, второе и третье места по ожидаемой низкой явке заняли Санкт-Петербург (66 упоминаний) и Москва (33), хотя на самом деле в обеих столицах активность избирателей, по официальным данным, оказалась рекордной за последние десятилетия.
Угадать общие результаты пяти парламентских партий в голосовании по партспискам оказалось несколько сложнее, хотя и тут нашлись шесть читателей, чьи прогнозы разошлись с реалиями на десятые и даже сотые доли процента. Например, в случае с ЛДПР и «Новыми людьми» (НЛ) разница между прогнозами двух наших победителей и данными ЦИКа составила всего 0,02%, а результат КПРФ разошелся с предположениями еще двух участников на 0,03%. Если же учесть, что вводить данные на сайте “Ъ” можно было с точностью до десятых долей процента, эти результаты вполне можно считать попаданием в яблочко. При этом трем читателям удалось правильно предугадать результаты двух партий, хотя и в разных комбинациях: в одном случае тандем составили «Единая Россия» (ЕР) и «Справедливая Россия» (СР), в другом — КПРФ и НЛ, в третьем — ЛДПР и СР.
Кроме того, участникам тотализатора предлагалось спрогнозировать результаты партий в любом из выбранных ими регионов России. Победителей в этой номинации определить не удалось из-за большого разброса цифр, но широта интересов наших читателей тоже по-своему показательна: всего ими были выбраны для прогноза 69 из 89 субъектов РФ.
Еще три номинации касались отдельных результатов партии-победителя. Тот факт, что свой максимальный процент ЕР наберет в Чечне, как и сам полученный партией результат, точно предсказали трое конкурсантов, одному удалось предвидеть (с погрешностью в 3%), что худший показатель единороссов будет в Вологодской области. И еще двое смогли не только верно предположить, что максимальный прирост мандатов тоже покажет ЕР, но и назвать точный размер этой прибавки – 25 мест.
Наконец, абсолютным победителем в общем зачете, результат которого рассчитывался по сложной математической формуле, был признан читатель, представившийся как Илья. Локальное «золото» он получил только в одной номинации (прирост мандатов), зато все остальные его прогнозы были в среднем ближе к реальным результатам, чем у его конкурентов.
“Ъ” благодарит всех участников нашего конкурса. А читатели, признанные победителями в отдельных номинациях и в общем зачете, вскоре получат от редакции “Ъ” обещанные скромные, но «политически ценные» призы.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 3