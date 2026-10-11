Наука предсказать

Угадать общие результаты пяти парламентских партий в голосовании по партспискам оказалось несколько сложнее, хотя и тут нашлись шесть читателей, чьи прогнозы разошлись с реалиями на десятые и даже сотые доли процента. Например, в случае с ЛДПР и «Новыми людьми» (НЛ) разница между прогнозами двух наших победителей и данными ЦИКа составила всего 0,02%, а результат КПРФ разошелся с предположениями еще двух участников на 0,03%. Если же учесть, что вводить данные на сайте “Ъ” можно было с точностью до десятых долей процента, эти результаты вполне можно считать попаданием в яблочко. При этом трем читателям удалось правильно предугадать результаты двух партий, хотя и в разных комбинациях: в одном случае тандем составили «Единая Россия» (ЕР) и «Справедливая Россия» (СР), в другом — КПРФ и НЛ, в третьем — ЛДПР и СР.