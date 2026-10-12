США уступили Британии и разрешили передавать ей ИИ-модели для проверки
США позволят OpenAI и Google передавать ИИ-разработки институту Британии
12.10.2026, 03:17
Власти США разрешили американским разработчикам предоставлять правительству Великобритании ранний доступ к новейшим моделям ИИ для оценки их безопасности. Об этом сообщает The Telegraph.
Таким образом Вашингтон отменил собственное решение, принятое в конце сентября. Тогда Белый дом обратился к крупнейшим ИТ-компаниям, включая OpenAI и Anthropic, с просьбой прекратить передачу своих разработок британскому Институту безопасности ИИ (AISI). В администрации объяснили свое требование тем, что разработчики ИИ являются американскими компаниями, и первыми проверять безопасность систем должны в США. Президент Дональд Трамп говорил, что «глобалистские» организации не должны вмешиваться в разработку американских моделей.
Компании, по сообщению Politico, не стали возражать. После просьбы Anthropic ограничила ведомству доступ к анализу своей новой модели Claude Mythos 5.1.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем пытается сделать королевство мировым лидером в области регулирования искусственного интеллекта, и решение Белого дома было для его планов серьезным ударом, отмечает The Telegraph. По данным газеты, это распоряжение Белого дома было отменено после лоббирования со стороны британского министра по вопросам искусственного интеллекта Канишки Нараяна. В итоге AISI получит дорелизный доступ к моделям от Anthropic, Google и OpenAI.
AISI был создан в 2023 году после первого в мире саммита по безопасности искусственного интеллекта. Институт входит в состав Департамента науки, инноваций и технологий Великобритании. Ведомство тестирует передовые модели ИИ, чтобы оценить их потенциал и «минимизировать риски неожиданных угроз».