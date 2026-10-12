США уступили Британии и разрешили передавать ей ИИ-модели для проверки

Таким образом Вашингтон отменил собственное решение, принятое в конце сентября. Тогда Белый дом обратился к крупнейшим ИТ-компаниям, включая OpenAI и Anthropic, с просьбой прекратить передачу своих разработок британскому Институту безопасности ИИ (AISI). В администрации объяснили свое требование тем, что разработчики ИИ являются американскими компаниями, и первыми проверять безопасность систем должны в США. Президент Дональд Трамп говорил, что «глобалистские» организации не должны вмешиваться в разработку американских моделей.