Курский облсуд не стал ужесточать приговор экс-депутату Максиму Васильеву
09.10.2026, 16:25
Курский областной суд оставил без изменения приговор бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву, который получил семь лет колонии за хищения при строительстве фортификационных сооружений на границе. Об этом 9 октября пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Второй приговор Васильеву вынес Ленинский райсуд Курска в начале августа: он был признан виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В конце прошлого года экс-депутата осудили за хищение 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По первому приговору он получил пять лет и шесть месяцев, по второму — семь лет колонии общего режима. Оба дела рассматривались в особом порядке в связи с признанием вины. Однако со вторым приговором не согласилась прокуратура.
За легализацию преступных доходов в Ленинском райсуде Курска сейчас судят бывшего главу корпорации развития региона Владимира Лукина и экс-главу «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Ранее они получили девять и восемь с половиной лет за махинации в Глушковском районе. Они также обжаловали свои приговоры.
Ранее Курский областной суд оставил без изменения наказание еще одному фигуранту дела о хищениях на строительстве линий обороны — генеральному директору ООО «Кремень» Игорю Ругаеву. Он получил восемь лет.