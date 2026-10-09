Курский облсуд не стал ужесточать приговор экс-депутату Максиму Васильеву

За легализацию преступных доходов в Ленинском райсуде Курска сейчас судят бывшего главу корпорации развития региона Владимира Лукина и экс-главу «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Ранее они получили девять и восемь с половиной лет за махинации в Глушковском районе. Они также обжаловали свои приговоры.