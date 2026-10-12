Мадьяр: Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из РФ
12.10.2026, 03:44
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не сможет в ближайшее время отказаться от российской нефти и природного газа. Об этом он сообщил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.
Глава правительства пообещал прагматичный подход в отношениях с Россией, признав, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в один день. По его словам, необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от поставок из РФ.
В разговоре с журналистами господин Мадьяр также допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он подтвердил отказ предоставлять Киеву военную помощь или транзит военных грузов.
Петер Мадьяр и возглавляемая им оппозиционная партия «Тиса» победили на парламентских выборах в Венгрии в апреле. После победы господин Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит покупать нефть у Москвы.