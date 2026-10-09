Суд приостановил иск курского УКС к корпорации развития на 717 млн рублей

В рамках заявления УКС добивается взыскания пеней по шести государственным контрактам, заключенным в 2023–2024 годах. Наиболее крупные требования заявлены по двум договорам — на 287 млн (контракт от августа 2024 года) и на 238,6 млн руб. (контракт от августа 2023 года). Еще 106,7 млн руб. учреждение требует по соглашению от декабря 2023 года, а оставшаяся сумма приходится на три контракта осени 2024 года (85,1 млн руб. суммарно). Все штрафные санкции начислены за период просрочки исполнения обязательств вплоть до середины октября 2025 года.