Суд приостановил иск курского УКС к корпорации развития на 717 млн рублей
09.10.2026, 17:26
Арбитражный суд Курской области приостановил производство по иску «Управление капитального строительства Курской области» (УКС) к АО «Корпорация развития Курской области». Сумма финансовых претензий составляет 717,4 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Заявление приняли к производству в феврале. В марте разбирательство перевели в закрытый режим. Причины приостановки и подробности закрытия процесса в материалах суда не раскрываются.
В рамках заявления УКС добивается взыскания пеней по шести государственным контрактам, заключенным в 2023–2024 годах. Наиболее крупные требования заявлены по двум договорам — на 287 млн (контракт от августа 2024 года) и на 238,6 млн руб. (контракт от августа 2023 года). Еще 106,7 млн руб. учреждение требует по соглашению от декабря 2023 года, а оставшаяся сумма приходится на три контракта осени 2024 года (85,1 млн руб. суммарно). Все штрафные санкции начислены за период просрочки исполнения обязательств вплоть до середины октября 2025 года.
Процедуру ликвидации АО «Корпорация развития Курской области» акционеры запустили (8081140) в октябре прошлого года. Решение было принято по инициативе руководства региона на фоне череды антикоррупционных расследований и претензий к топ-менеджменту структуры. В частности, организация оказалась в центре скандалов вокруг хищений бюджетных средств, направлявшихся на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.
В середине сентября «Ъ-Черноземье» сообщал об удовлетворении иска региональной прокуратуры к «Корпорации развития Курской области» и ивановскому оператору котельных ООО «Энерго ресурс» Дениса Федорова. Разбирательство касалось вывода 152 млн руб., выделенных на обустройство оборонительной линии. В апреле Ленинский районный суд Курска признал господина Федорова виновным в растрате бюджетных средств на фортификации и приговорил его к девяти годам лишения свободы.