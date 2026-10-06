Главные новости к вечеру 6 октября

В Петербурге сняли ограничения на улице Якубовича после пожара в доме Миллера

Замглавы Василеостровского района Галина Королева стала депутатом ЗакСа

«Девятый вал» Айвазовского покажут после реставрации в Русском музее

Уровень воды в Неве в Петербурге превысил норму на фоне сильного ветра

Петербургская биржа перестала публиковать часть данных о торгах топливом

На территории «Морского фасада» в Петербурге появились железобетонные укрытия

Петербурженка получила четыре года колонии за насилие над 21-летним парнем

Экс-депутат Госдумы Михаил Романов ушел на СВО

Дело экс-главы Лужского района о взятках на 43 млн рублей направили в суд

Петербуржцы подали семь исков к Say Agency из-за отмены концертов Канье Уэста