Bloomberg: детали американского F-35 попали в Китай из-за ошибки логистов
08.10.2026, 03:00
Китай получил доступ к деталям американского истребителя F-35 после того, как сотрудник логистической компании United Parcel Service Inc. (UPS) пропустил электронное письмо с предупреждением о недопустимости отправки груза через Гонконг. Об этом сообщает Bloomberg.
В перехваченной партии находились покрытые радиопоглощающим материалом фонарь кабины и створка отсека вооружения. По данным источников агентства, из-за задержки рейса сотрудник UPS по ошибке перенаправил компоненты через Гонконг, пропустив предупреждение DSV, которое могло поступить через другую IT-систему.
Детали отправлялись из Австралии в США для ремонта или утилизации. По пути груз сделал остановку в Южной Корее, после чего был перенаправлен в Гонконг. Власти Китая изъяли компоненты.
Расследование начали как минимум два комитета Конгресса США и Пентагон, а также власти Австралии.
В Управлении по подотчетности правительства США отметили, что китайские специалисты наверняка начали процесс обратной разработки радиопоглощающих технологий.