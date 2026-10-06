На территории «Морского фасада» в Петербурге появились железобетонные укрытия

На территории Пассажирского порта Санкт-Петербурга «Морской фасад» установили несколько быстровозводимых железобетонных укрытий. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сооружения появились на проспекте Крузенштерна, 18. Снаружи они окрашены в серый цвет, на конструкциях нанесена надпись «УКРЫТИЕ». Ранее сообщалось, что на территории пассажирского порта планировали установить восемь таких сооружений.

Согласно спецификации закупки, речь идет об укрытиях модификации УБВЗ-11. Каждое состоит из двух железобетонных чаш, соединенных болтами. Масса конструкции составляет 22 тонны, площадь — 11,6 кв. м. Стоимость договора составляет 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что АО «Балтийский балкерный терминал» приобретает два сборных укрытия вместимостью до 20 человек каждое. Аналогичные закупки объявляли «Юго-Западная ТЭЦ» и «Горэлектротранс». Несколько таких конструкций ранее приобрела администрация Кронштадтского района.

Карина Дроздецкая