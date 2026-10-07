Иран и Оман направят договор по Ормузскому проливу в международный орган
08.10.2026, 01:12
Иран и Оман планируют в ближайшее время оповестить международный орган о достигнутом договоре по вопросу коридоров для безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Процесс консультаций между Ираном и Оманом продвигается успешно, и обе стороны, помимо согласования географических координат безопасных транзитных маршрутов в Ормузском проливе»,— сказал господин Багаи (цитата по IRNA).
Дипломат подчеркнул, что Тегеран придает ключевое значение восстановлению безопасности судоходства. Он также добавил, что ответ Ирана на предложения США о прекращении войны будет передан через посредников.