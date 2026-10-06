Петербурженка получила четыре года колонии за насилие над 21-летним парнем

Суд приговорил 41-летнюю петербурженку к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима по делу о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина утверждала на суде, что произошедшее являлось частью ролевой игры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Женщина утверждала на суде, что произошедшее являлось частью ролевой игры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии потерпевшего, 21-летнего молодого человека, женщина совершила в отношении него насильственные действия и угрожала распространить видеозапись произошедшего, требуя 150 тыс. руб.

Подсудимая не признала вину. Она утверждала, что состояла с молодым человеком в романтических отношениях, они заключили никах, а произошедшее было добровольным и являлось частью ролевой игры. Суд не согласился с ее версией и признал доказательства обвинения достаточными.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначили наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Карина Дроздецкая