Торговля с барьерами
В ОЭСР проанализировали издержки, которые создает разница в мировых таможенных правилах
08.10.2026, 01:07
Мировая торговля теряет темпы роста не только из-за тарифных и геополитических войн, но и из-за отсутствия единых правил, по которым продукция проверяется при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о новых разнообразных проверках — от оценки углеродного следа продукции до установления факта использования принудительного труда при ее производстве, а также о «нестыкующихся» форматах цифровых данных о товарах. Как подсчитали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стандартизация цифровых сервисов и упрощение хотя бы на 10% применяемых норм способны в долгосрочной перспективе увеличить мировой экспорт примерно на 18%.
Если прежде таможенным службам было достаточно определить, какой товар пересекает границу, откуда он поступил и какой пошлиной должен быть обложен, то теперь проверять приходится значительно больше данных: от способа производства продукции до условий труда на предприятии, на котором ее выпускают, отмечают аналитики ОЭСР в исследовании «Совершенствование границ для торговли, прослеживаемости и контроля», охватившем 38 стран этой организации.
Поскольку при обычном досмотре груза получить такие сведения зачастую невозможно, таможням приходится запрашивать их у производителей, сертификационных организаций и различных ведомств, зачастую расположенных в разных странах. При этом новые требования пока плохо встроены в существующие пограничные процедуры, отмечают аналитики.
Особенно заметно работу таможен усложняют экологические требования к продукции. Проблема заключается не столько в растущем числе новых норм, сколько в разных методах расчета вредных выбросов, допущенных при производстве. Если в США используют налог на их избыточное количество, то в Евросоюзе для ввоза продукции с высоким углеродным следом необходимо покупать специальный сертификат. В результате один и тот же поставщик на разных рынках вынужден подтверждать соответствие товара по разным правилам, а таможенные службы — проверять разные наборы документов и данных.
При этом порядок применения новых требований непосредственно на границе во многих случаях остается неясным. Четкие требования к документации, процедурам, механизмам обмена данными содержат менее 40% рассмотренных ОЭСР мер. «Это создает риски торговых трений и в некоторых случаях — и фактических барьеров для торговли»,— отмечается в исследовании.
Помимо этого, новые издержки создает и цифровизация торговли — зачастую требуются разные форматы данных и идентификаторов, отличаются также платформы и методы проверки. В ЕС, например, есть отдельные цифровые сервисы для проверки импорта рыбной продукции, а в США — портал, предназначенный для установления факта использования принудительного труда при производстве ввозимой продукции.
Как подсчитали в ОЭСР, приведение цифровых торговых сервисов к единым стандартам и упрощение применяемых норм хотя бы на 10% способны увеличить объем мирового экспорта примерно на 18% в долгосрочной перспективе.
Дополнительные расходы возникают у экспортеров и из-за повторных проверок и сертификации одного и того же товара при выходе на разные рынки. Другая проблема, с которой сталкиваются таможенные службы разных стран,— определение страны реального происхождения товара. Тарифные войны, начатые американским президентом Дональдом Трампом, привели к тому, что экспортеры для избежания пошлин начали поставлять товары через третьи страны. Подобная схема усложняет таможенные проверки: службам приходится сопоставлять данные о производстве, декларации поставщиков и другие документы. «Чрезмерный контроль может создавать новые торговые издержки, особенно когда транзит является обычной частью эффективной логистики или когда производство в третьей стране действительно создает добавленную стоимость»,— подчеркивают в ОЭСР.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 2