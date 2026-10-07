Торговля с барьерами

Дополнительные расходы возникают у экспортеров и из-за повторных проверок и сертификации одного и того же товара при выходе на разные рынки. Другая проблема, с которой сталкиваются таможенные службы разных стран,— определение страны реального происхождения товара. Тарифные войны, начатые американским президентом Дональдом Трампом, привели к тому, что экспортеры для избежания пошлин начали поставлять товары через третьи страны. Подобная схема усложняет таможенные проверки: службам приходится сопоставлять данные о производстве, декларации поставщиков и другие документы. «Чрезмерный контроль может создавать новые торговые издержки, особенно когда транзит является обычной частью эффективной логистики или когда производство в третьей стране действительно создает добавленную стоимость»,— подчеркивают в ОЭСР.