Петербуржцы подали семь исков к Say Agency из-за отмены концертов Канье Уэста

В районных судах Санкт-Петербурга зарегистрировали семь исков к организатору отмененных концертов Канье Уэста — агентству Say Agency. Покупатели билетов пытаются вернуть потраченные на несостоявшееся шоу деньги, сообщила 6 октября глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Писали вроде, что деньги за билеты на концерт Канье Уэста вернут… ощущение, что жители нашего города не сильно поверили»,— написала она в своем канале.

По словам Дарьи Лебедевой, иски зарегистрировали в Выборгском, Калининском, Красносельском, Московском, Петроградском и Приморском районных судах. Ответчиками указаны ООО «Сэй Эдженси» и ООО «Интикетс», выступающее в качестве агента.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге должны были пройти 10 и 11 октября, однако 30 сентября Say Agency официально сообщило, что выступления в запланированные даты не состоятся. Организатор заявил, что возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября.

Ранее из-за несостоявшихся концертов покупатели билетов уже обращались в суды. К началу октября стало известно о серии исков к организатору в Санкт-Петербурге и других регионах России.

Матвей Николаев