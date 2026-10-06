Дело экс-главы Лужского района о взятках на 43 млн рублей направили в суд

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Лужского муниципального района Юрия Намлиева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главе Лужского района вменили получение взяток и легализацию денег

Фото: Соцсети Юрия Намлиева Экс-главе Лужского района вменили получение взяток и легализацию денег

Фото: Соцсети Юрия Намлиева

По версии следствия, в 2023–2025 годах господин Намлиев, занимая должность главы районной администрации, получил от представителей трех коммерческих организаций более 43 млн рублей. Взятки, как утверждается, передавались деньгами и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам.

Следствие считает, что часть полученных средств на сумму более 10 млн рублей экс-чиновник легализовал, приобретя на них недвижимое имущество.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 75 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направили в Лужский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев