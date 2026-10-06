Экс-депутат Госдумы Михаил Романов ушел на СВО

Депутат Государственной думы двух созывов Михаил Романов, не избиравшийся в новый состав нижней палаты парламента, подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. Господин Романов опубликовал видеообращение к своим подписчикам с соответствующим заявлением 6 октября. На записи экс-парламентарий стоит на фоне военного грузовика в каске и бронежилете. В руках у господина Романова автомат Калашникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Госдумы Михаил Романов объявил, что уходит на специальную военную операцию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Бывший депутат Госдумы Михаил Романов объявил, что уходит на специальную военную операцию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Уверен, мой десятилетний опыт службы в Государственной думе, высшем законодательном и представительном органе власти нашей страны, пригодится здесь, на поле боя. С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции. Сделаю все от меня зависящее, чтобы не подвести земляков, ленинградцев-петербуржцев, и внести свой вклад в нашу будущую победу»,— заявил единоросс.

В Государственной думе господин Романов заседал с 2016 по 2026 год. Оба раза он избирался от Санкт-Петербурга. Он предпринимал попытку пойти на новый срок, но проиграл внутрипартийные праймериз. Единоросс заявился на предварительное голосование по 211-му округу, однако победу одержал президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

За последние годы представитель «Единой России» получил особую известность, став автором жалоб в правоохранительные органы на артистов. Так, летом 2023 года он потребовал проверить организаторов концертов группы «Звери», а осенью 2025 года заявил в полицию на группу уличных музыкантов «Стоптайм». В сентябре 2026 года он попросил силовиков проверить организаторов несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста.

Константин Леньков