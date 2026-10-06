Петербургская биржа перестала публиковать часть данных о торгах топливом

Петербургская биржа с 6 октября прекратила публикацию части информации о торгах нефтепродуктами. Об этом сообщается на официальном сайте биржи.

В частности, теперь не публикуются данные об объемах заключенных договоров в ходе торгов с 15-минутной задержкой, а также объемы торгов в тоннах и рублях и количество заключенных договоров в карточках инструментов. Кроме того, закрыт архив данных о планах реализации бензина и дизельного топлива.

Биржа также перестала публиковать ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты», включая их архивы. При этом участники торгов и пользователи информационных услуг по-прежнему могут получать эти сведения с соблюдением режима конфиденциальности.

28 сентября Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определенной информации в сфере топливно-энергетического комплекса. В перечень вошли, в частности, данные об экспорте компаний, переработке нефти на НПЗ и реализации бензина и дизтоплива на бирже. Раскрывать такую информацию СМИ и в интернете можно только в случае, если ее самостоятельно раскрыли компании.

Карина Дроздецкая