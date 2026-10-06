Уровень воды в Неве в Петербурге превысил норму на фоне сильного ветра

Уровень воды в Неве в Петербурге превысил норму на фоне сильного западного ветра над Финским заливом. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, к 09:00 у Горного института уровень воды достиг 102 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильный западный ветер поднял уровень воды в Неве до 119 сантиметров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сильный западный ветер поднял уровень воды в Неве до 119 сантиметров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Независимый мониторинг SPBWater зафиксировал к 12:23 уровень 119 см у Елагина острова. Нормальным для Невы считается показатель до 65 см, уровень от 65 до 160 см считается повышенным, а от 160 см — опасным.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что причиной подъема воды стал сильный западный ветер, который нагоняет воду из Финского залива в сторону Невы, пишет «Фонтанка». В порывах его скорость достигает 21 м/с.

Матвей Николаев