В Петербурге сняли ограничения на улице Якубовича после пожара в доме Миллера

В Петербурге возобновили работу остановки общественного транспорта «Улица Якубовича». Посадка и высадка пассажиров осуществляются в обычном режиме, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения на улице Якубовича вводили после пожара 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Ограничения на улице Якубовича вводили после пожара 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Ограничения на улице Якубовича вводили после пожара 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади. Огонь перекинулся на соседний дом на улице Якубовича. На время ликвидации последствий пожара движение транспорта по улице ограничивали, а остановку временно отменяли.

Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» «Особняк Миллера обещают восстановить после пожара».

Карина Дроздецкая