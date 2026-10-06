В Петербурге сняли ограничения на улице Якубовича после пожара в доме Миллера
В Петербурге возобновили работу остановки общественного транспорта «Улица Якубовича». Посадка и высадка пассажиров осуществляются в обычном режиме, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Ограничения на улице Якубовича вводили после пожара 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
Ограничения на улице Якубовича вводили после пожара 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади. Огонь перекинулся на соседний дом на улице Якубовича. На время ликвидации последствий пожара движение транспорта по улице ограничивали, а остановку временно отменяли.
Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» «Особняк Миллера обещают восстановить после пожара».