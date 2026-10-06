«Девятый вал» Айвазовского покажут после реставрации в Русском музее

Юбилейная выставка Ивана Айвазовского откроется в корпусе Бенуа Русского музея 16 октября. Одним из главных экспонатов станет «Девятый вал», который впервые представят после комплексной научной реставрации, сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Девятый вал" покажут впервые после реставрации 16 октября

Фото: Пресс-служба Русского Музея "Девятый вал" покажут впервые после реставрации 16 октября

Фото: Пресс-служба Русского Музея

Реставрация картины завершилась 5 октября. Полотно, написанное в 1850 году, более 120 лет находится в собрании Русского музея. За это время специалисты проводили только локальные консервационные работы, а полноценную комплексную реставрацию выполнили впервые.

Реставраторы укрепили грунт и красочный слой по всей поверхности картины, устранили участки отслоений и обработали лаковое покрытие, которое со временем стало неоднородным и приобрело пятнистость. Одновременно восстановили историческую золоченую раму: специалисты воссоздали более 100 утраченных фрагментов резьбы.

Работы проходили в Зале открытой реставрации №86 корпуса Бенуа, где за процессом могли наблюдать посетители. После завершения реставрации картину перенесут в экспозицию выставки.

Всего на юбилейной монографической выставке представят более 200 произведений Айвазовского. Помимо «Девятого вала», в экспозицию войдут «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Волна», «Бриг „Меркурий“ после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой» и другие работы художника. Живопись дополнят модели кораблей, навигационные приборы, флаги, предметы морского быта и архивные документы.

Карина Дроздецкая