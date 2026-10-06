Замглавы Василеостровского района Галина Королева стала депутатом ЗакСа

Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга перешел первому заместителю главы администрации Василеостровского района Галине Королевой. Он достался ей в результате перехода Андрея Кутепова на должность сенатора от законодательной власти Петербурга. Решение утвердил городской избирком 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Королева баллотировалась в городской парламент от «Единой России»

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района Госпожа Королева баллотировалась в городской парламент от «Единой России»

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района

Госпожа Королева баллотировалась в городской парламент от «Единой России». Она шла в составе региональной группы №4, в которую входит территория Василеостровского района. В районной администрации госпожа Королева работает минимум с 2013 года. Сейчас в ее полномочия входит контроль за деятельностью отдела закупок, отдела строительства и землепользования. Отметим, в ноябре госпожа Королева отметит 65-летие, предельный возраст пребывания чиновника на службе.

На освободившийся мандат также претендовал депутат прошлого созыва, сопредседатель регионального отделения «Народного фронта» Андрей Рябоконь, который баллотировался в парламент от единороссов под первым номером в региональной группе кандидатов №15. Он получил почти такой же результат, что и госпожа Королева.

Так, в результате перехода замглавы района Королевой в Заксобрание городской парламент обновился на 32%. Всего в новом созыве 16 новичков, впервые занявших кресла в Мариинском. «Единая Россия» по итогам выборов сформировала самую крупную фракцию в истории — 37 человек. У «Новых людей» и ЛДПР — по четыре депутата. Еще трое представляют партию «Зеленые». Два депутата избрались от КПРФ.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Новая парламентская треть».

Константин Леньков