Каскад энергии
На Алтае может возобновиться строительство двух ГЭС
08.10.2026, 01:07
Власти Алтая предлагают вернуться к проекту строительства Катунской (1,6 ГВт) и Чемальской ГЭС (300 МВт) на притоках Оби, который был остановлен в конце прошлого века. Это необходимо как для покрытия энергодефицита в республике, так и для увеличения объема грузоперевозок до 40 млн тонн в год, в том числе через Северный морской путь.
Глава Алтая Андрей Турчак предложил проработать строительство каскада Обских ГЭС, прежде всего — Чемальской и Катунской ГЭС. Об этом он заявил на XVIII Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». По его словам, станции необходимы для энергоснабжения железнодорожного участка до границы с Китаем, покрытия дефицита мощности в регионе и защиты от наводнений Новосибирска, Сургута и Ханты-Мансийска.
Проект строительства Катунской ГЭС на 1,6 ГВт был остановлен в 1990-е годы. Тогда его посчитали экономически нецелесообразным, вопросы возникли и к экологичности. В перспективе выработка станции может составить 6,08 млрд кВт•ч. Стоимость строительства предварительно оценивается в 800 млрд руб. с НДС в ценах 2026 года, она будет уточнена после разработки проектной документации. Контррегулятор станции — Чемальская ГЭС на 300 МВт — необходима для перераспределения и выравнивания поступающих от Катунской ГЭС расходов воды. Выработка станции может составить 1,19 млрд кВт•ч. Ее возведение оценивают в 138 млрд руб. с НДС в текущих ценах.
Как заявил господин Турчак, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго до 15 февраля 2027 года учесть проекты Чемальской и Катунской ГЭС при корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года для проведения обоснования инвестиций и проектирования объектов до 15 февраля 2027 года. Актуализация Генсхемы должна быть проведена в 2027 году. При этом, как признавались регуляторы, местами прогноз потребления может быть завышен, в том числе из-за приостановки инвестпроектов и мощностей может потребоваться меньше.
938 миллиардов рублей
может составить стоимость строительства Чемальской и Катунской ГЭС в ценах 2026 года
Как считает господин Турчак, за счет строительства каскада Обских ГЭС, включая Каменскую и Крапивинскую ГЭС, можно нарастить объем накапливаемой воды и обеспечить требуемый уровень наполнения Оби в период навигации. Это позволит увеличить объем грузоперевозок до 40 млн тонн в год, в том числе через Северный морской путь. Базовыми экспортными грузами здесь могут стать уголь, зерно и торф. Но пока это концепция, требующая проработки, добавил глава Алтая.
Кроме того, концептуально в правительстве обсуждается строительство короткого пути в Китай через Горный Алтай, одной из трех отправных точек которой может стать Бийск (см. “Ъ” от 8 сентября). Предполагается, что этой дорогой можно было бы везти в Китай уголь из Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области и другие грузы на 30 млн тонн.
В самой республике, помимо солнечных электростанций, нет большой базовой генерации. «За лето 2026 года количество отключений в республике перевалило за тысячу — это малые села, райцентры, удаленные районы. С каждым годом это будет нарастать»,— считает господин Турчак, хотя ситуация связана в том числе с надежностью системного электроснабжения.
Главный инженер «РусГидро» Сергей Кондратьев, комментируя на полях конференции планы по строительству новых станций, отметил, что все зависит от нормативной базы, к изменению которой фактически приступили. Опубликован проект постановления, согласно которому гидроэнергетику будут развивать с помощью механизма ДПМ ГЭС (см. “Ъ” от 6 октября). «По объектам генерации нужно максимально быстро принимать решения»,— добавил господин Кондратьев.
В Минэнерго сообщили “Ъ”, что сейчас в соответствии с законодательством проводится плановая работа по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России». Решения о включении перспективного планирования новых генерирующих объектов принимаются по результатам комплексной оценки балансов мощности и электроэнергии, эффективности и целесообразности различных вариантов развития энергосистемы, а также с учетом плана социально-экономического развития территорий. В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) не ответили на запрос “Ъ”.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 7