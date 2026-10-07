Bloomberg: Ирак начнет поставлять нефть через Сирию в обход Ормузского пролива

В порту Банияс иракская нефть будет накапливаться в резервуарах Syrian Petroleum Co. для последующей загрузки на танкеры. В качестве долгосрочной альтернативы Тегерану Дамаск и Багдад также обсуждают восстановление недействующего нефтепровода, работы на котором могут начаться в первом квартале следующего года.