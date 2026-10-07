Bloomberg: Ирак начнет поставлять нефть через Сирию в обход Ормузского пролива
08.10.2026, 02:39
Сирия планирует обеспечить сухопутный маршрут для экспорта нефти из Ирака в обход Ормузского пролива. Маршрут позволит доставлять нефть в порт Банияс в Средиземном море. Об этом сообщил глава сирийской компании Syrian Petroleum Co. Юсеф Киблави в разговоре с Bloomberg.
«Я ожидаю, что экспорт иракской сырой нефти через Сирию грузовиками начнется как можно скорее, поскольку сделка между обоими правительствами практически завершена. Надеюсь, к середине октября первая цепочка автоцистерн с сырой нефтью прибудет в Сирию»,— сказал господин Киблави.
Как отмечает Bloomberg, сейчас около 1 тыс. грузовиков в день уже используют сирийский маршрут для экспорта иракского мазута. Глава Syrian Petroleum Co. рассчитывает, что поставки сырой нефти достигнут аналогичных или больших показателей.
В порту Банияс иракская нефть будет накапливаться в резервуарах Syrian Petroleum Co. для последующей загрузки на танкеры. В качестве долгосрочной альтернативы Тегерану Дамаск и Багдад также обсуждают восстановление недействующего нефтепровода, работы на котором могут начаться в первом квартале следующего года.