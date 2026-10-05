Мэр и жена — одна статья

К 15 годам строгого режима со штрафом в 500 млн руб. приговорил суд бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он был признан виновным в получении взяток от застройщиков на сумму более 300 млн руб., а также других преступлениях. Его жена Янина Копайгородская за посредничество во взяточничестве и ряд других эпизодов осуждена на девять лет. Третий же фигурант —Александр Пасунько — отделался штрафом в 190 тыс. руб. Все трое не согласны с приговором и намерены обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею и Янине Копайгородским суд назначил внушительные сроки, хотя прокуратура требовала еще больше

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Алексею и Янине Копайгородским суд назначил внушительные сроки, хотя прокуратура требовала еще больше

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как только журналисты зашли в зал Мещанского райсуда Москвы, Алексей Копайгородский попытался закрыть собой от теле- и фотокамер супругу Янину. Пока оглашался приговор, оба не вслушивались в зачитываемые сроки, а тихо переговаривались между собой.

Назначенное подсудимым наказание оказалось существенно мягче, нежели для них просил представитель Генпрокуратуры. Вместо запрошенного 21 года судья Олеся Менделеева назначила экс-мэру 15 лет строгого режима, а его жену Янину Копайгородскую осудила не на 16, а на 9 лет общего режима. Обоим был назначен максимально возможный штраф в 500 млн руб. Кроме того, господину Копайгородскому запрещено 14,5 года после освобождения занимать руководящие должности в органах власти.

Помимо этого, суд конфисковал у бывшего градоначальника 319,7 млн руб.— эквивалент полученных взяток — и лишил госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У обоих в солидарном порядке также конфисковано еще 121 млн 643 руб.— сумма легализованных средств.

Дело супругов Копайгородских состояло из десяти преступных эпизодов. Экс-мэру вменялось в вину получение четырех взяток, три эпизода легализации преступных доходов и растрата (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жене Янине Копайгородской — посредничество и пособничество в совершении этих преступлений, а также подкуп одного свидетеля и принуждение другого свидетеля к уклонению от дачи показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Так, по версии следствия, супруги Копайгородские присвоили в 2022–2024 года два земельных участка на Верховской улице рыночной стоимостью 26,2 млн руб., которые находились в муниципальной собственности. Землю передали в аренду двум жительницам Сочи — льготникам, а те впоследствии перепродали ее юристу семьи Копайгородских — адвокату Полине Чернышенко, которая являлась номинальным владельцем целого ряда активов семьи экс-мэра.

Также господину Копайгородскому вменялось в вину получение в тот же период взяток на общую сумму 319,7 млн руб. от четырех сочинских застройщиков: основателя строительной компании «Неометрия», собственника компании ООО «Элиас Групп» Бориса Юнанова, руководителя ООО «СЗ "ИСК Еврострой"» Николая Шихиди, владельца компаний «Гранд Инвест Холдинг» и «Промэкомаш» Арсена Мкртчяна и учредителя строительной фирмы ООО «Стройгарант-Н» Павла Невзорова. По данным следствия, предприниматели ежемесячно платили главе города взятки в несколько миллионов рублей, опасаясь негативных последствий для своего бизнеса и, в частности, отзыва лицензий на строительство. Делалось это, как правило, через экс-управделами администрации Сочи Артема Оськина, бывшего сотрудника мэрии Константина Тумасова и подчиненного Николая Шихиди Рамазана Османова, которые несли деньги «основному посреднику» — Янине Копайгородской.

Последняя, по версии следствия, в сентябре 2024 года также склонила проходившего в качестве свидетеля по делу Артема Оськина к даче ложных показаний на допросе под контролем предоставленного ею адвоката, а тремя месяцами позже, в декабре, через своего ассистента Александра Пасунько потребовала, чтобы другой свидетель, водитель Родион Каграманян, покинул Россию, передав ему 500 тыс. руб.

В ходе процесса супруги Копайгородские вину отрицали, а господин Пасунько, которому инкриминировали подкуп свидетеля Каграманяна, признал ее частично, изложив версию о том, что, по его мнению, он оказывал материальную помощь водителю Янины Копайгородской, у которого при обысках изъяли все его средства.

Александр Пасунько был приговорен к штрафу в размере 190 тыс. руб. Аналогичный штраф суд назначил и Янине Копайгородской, а по другому эпизоду подкупа свидетеля она была от штрафа освобождена за истечением срока давности.

Ранее Хостинский суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы экс-мэра Сочи и его жены на 1,6 млрд руб.

Осужденные намерены обжаловать приговор. Так, защищавшие Алексея Копайгородского адвокаты Константин Трапаидзе и Виталий Белобров утверждают, что вина экс-градоначальника доказана не была, а суд при рассмотрении дела проявил «тенденциозность». По словам господина Белоброва, в ходе процесса трое из четверых взяткодателей (за исключением господина Мкртчяна) заявили, что взяток мэру не давали. «Шихиди и Невзоров заявили об этом в процессе, а из оглашенных в суде показаний Юнанова также следует, что он не давал Копайгородскому взятки, а деньги предоставлялись для помощи городу — на строительство и ремонт социальных объектов»,— заявил “Ъ” защитник. Он утверждает, что, согласно показаниям взяткодателей (они были признаны по делу свидетелями), предприниматели «не ожидали от мэра встречных действий», а сам господин Копайгородский «не обещал им поблажек при ведении бизнеса».

На недоказанности обвинения настаивают и адвокаты госпожи Копайгородской Елизавета Меткина и Алексей Петухов.

«Быть женой мэра это еще не состав преступления»,— заявила “Ъ” госпожа Меткина, указав, что из 50 свидетелей в процессе суд допросил лишь пятерых.

Она также сочла назначенный ее подзащитной срок чрезмерно суровым, отметив, что наказание напрямую скажется «на правах и интересах» четырех несовершеннолетних детей осужденных в возрасте 3, 5 и 15 лет, воспитанием которых сейчас занимается старший, 25-летний сын Янины Копайгородской.

«Она не убийца, не террорист и имеет право на отсрочку исполнения наказания до достижения ее младшими детьми четырнадцатилетнего возраста»,— сказала адвокат. В свою очередь господин Петухов полагает, что показания «ключевых свидетелей обвинения не согласуются между собой и противоречат имеющимся в деле документам». О намерении обжаловать приговор “Ъ” заявил и находившийся под подпиской о невыезде Александр Пасунько.

Мария Локотецкая