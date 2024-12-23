За растратой нашлась и взятка

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, арестованный в конце сентября по обвинению в растрате, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз экс-градоначальника заподозрили в получении взятки от местного предпринимателя на сумму более 43 млн руб. при посредничестве своей супруги, Янины Копайгородской. По новому эпизоду, расследованием которого должен заняться Следственный комитет, фигурантам грозит от 8 до 15 лет колонии. Оба обвинения отвергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею Копайгородскому (на фото) обвинение во взятке пока не предъявлено, но он его заранее не признал

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексею Копайгородскому (на фото) обвинение во взятке пока не предъявлено, но он его заранее не признал

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным МВД, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу Янину, выступившую в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. «Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб. и была сопряжена с вымогательством»,— сообщили в МВД. Там пояснили, что взамен чиновник «должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство». О том, с чем был связан бизнес коммерсанта и какого рода преференции получил чиновник взамен, в ведомстве не уточнили.

По информации “Ъ”, уголовное дело по факту получения господином Копайгородским взятки от некоего бизнесмена Мкртчяна следственный департамент МВД возбудил еще 11 декабря.

Спустя неделю, 18 декабря, его объединили с делом о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанным с покупкой супругами Копайгородскими земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Поскольку ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), которую вменят в ближайшее время Алексею Копайгородскому, относится к подследственности СКР, очевидно, что в дальнейшем оно будет передано в комитет. Янине Копайгородской, вероятно, будет предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1. УК РФ — от 7 до 12 лет заключения).

Адвокат господина Копайгороского Иван Миронов сказал “Ъ”, что о новом деле в отношении своего подзащитного он узнал на выходе из специзолятора №99/1, более известного как «Кремлевский централ», утром в понедельник, после того как его навестил. По словам адвоката, по данному эпизоду ни Янина, ни Алексей Копайгородские пока не допрашивались, обвинения им не предъявлено. Однако это может произойти в ближайшие дни. Семья фигурантов любую причастность к коррупции отвергает, сказал адвокат.

«Насколько нам известно, последние несколько месяцев следствие искало компромат в отношении Копайгородских. По нашей информации, Мкртчян был привлечен к уголовной ответственности по делу, не связанному с экс-мэром Сочи, и находится под домашним арестом. Поэтому достоверность его показаний, если таковые имеются, и фабула нового обвинения вызывают очевидные сомнения»,— сказал защитник.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был задержан 24 сентября в ЛНР в расположении штаба добровольческого корпуса «Князь Владимир» и доставлен в Москву. 25 сентября его арестовали. Его супругу, которая является многодетной матерью, суд 3 ноября поместил под домашний арест. Следствие считает, что фигуранты незаконно приобрели муниципальные земли, чтобы расширить свое землевладение в Сочи. Обоим инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ — до десяти лет лишения свободы). Ущерб следствие оценило в 3,7 млн руб. Копайгородские вину не признали.

Ранее суд по ходатайству следствия арестовал недвижимость, а также банковские счета господ Копайгородских и их родственников на сумму около 600 млн руб. Настаивая на этом, следствие уже тогда прогнозировало появление новых коррупционных эпизодов в деле.

Мария Локотецкая