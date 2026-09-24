«Конвейер» по получению взяток

Генпрокуратура потребовала назначить 21 год лишения свободы со штрафом в 500 млн руб. бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о получении взяток на сумму около 320 млн руб. Его супругу Янину Копайгородскую предложили осудить на 16 лет за посредничество. По мнению обвинения, чиновник наладил настоящий «конвейер» по получению мзды, которую ему платили преимущественно застройщики. Защита просит оправдать фигурантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Копайгородский заявил о его оговоре со стороны свидетелей обвинения и что никаких взяток он не получал»,— сказал прокурор Михаил Резниченко, выступая в Мещанском суде Москвы. Вместе с тем, по его мнению, вина фигурантов подтверждается представленными в суде доказательствами. Михаил Резниченко отметил, что в суде «десять человек прямо заявили, что передавали для Копайгородского взятки, назвав время, место, суммы, а также за что их передавали».

Следствие, в частности, установило, что в 2022 году Борис Юнанов вначале передал мэру 35 млн руб. на покупку дома и участка земли в Сочи на Верховской улице «за создание благоприятных условий развития бизнеса» для его компании ООО «Элиас Групп», а затем согласился ежемесячно платить Алексею Копайгородскому 2,5 млн руб. и передал ему в общей сложности еще 56,5 млн руб. В свою очередь, Николай Шихиди, руководитель ООО «СЗ "ИСК Еврострой"» в 2022–2023 годах передал в качестве взяток для мэра Сочи 90 млн руб., гласят материалы дела. Он же отремонтировал ему дом.

Как растрату следствие расценило покупку по номинальной стоимости в 2022–2024 годах двух примыкавших к дому земельных участков, которые находились в муниципальной собственности.

В этом случае ущерб городу был оценен в 26,2 млн руб. исходя из рыночной стоимости земли.

Один из участков с возведенным на нем домом Янина Копайгородская впоследствии подарила благотворительному фонду «Мир детства» для организации отдыха детей из прифронтовых регионов. Однако, по мнению прокурора, сделка была проведена лишь на бумаге. Он отметил, что когда следователи пришли туда с обысками, то обнаружили не «детский дом», а две машины — Audi и Maybach, договоры купли-продажи на четыре квартиры на улице Цюрупы (их следствие считает взяткой от предпринимателя Арсена Мкртчяна за покровительство его фирмам «Гранд Инвест Холдинг» и «Промэкомаш»), а также ружье и дорожные пистолеты времен Османской империи и дорогостоящую бутылку вина. «Обнаруженные предметы мало согласуются с убранством детского дома»,— заметил прокурор, назвав передачу дома на благотворительность попыткой замаскировать получение взятки.

Он просил признать господина Копайгородского виновным в получении взяток, растрате вверенного имущества и отмывании преступных доходов (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жену Янину Копайгородскую — в посредничестве в этих преступлениях, а также в подкупе свидетеля и в его принуждении к уклонению от дачи показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина Копайгородска

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина Копайгородска

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Обвинение утверждает, что госпожа Копайгородская склонила проходящего по делу свидетелем бывшего управляющего делами администрации Сочи Артема Оськина к даче ложных показаний на допросе под контролем предоставленного ею адвоката. Позже через своего помощника Александра Пасунько она пыталась подкупить другого свидетеля Родиона Каграманяна за 1 млн руб., передав ему половину суммы.

Помимо срока в 21 год и максимально возможного штрафа в 500 млн руб., прокурор Резниченко также призвал суд запретить бывшему мэру в течение 15 лет после освобождения занимать руководящие должности, а также конфисковать 319,7 млн руб.— эквивалент полученных взяток. Также подсудимый должен быть лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Госпожу Копайгородскую прокурор предложил осудить на 16 лет общего режима также со штрафом в 500 млн руб.

В отношении третьего подсудимого Александра Пасунько (ему вменили в вину подкуп свидетеля) он просил ограничиться штрафом в 200 тыс. руб. Последний в ходе процесса признал вину частично, сказав, что «оказался вовлечен в эту ситуацию».

Адвокаты Алексея и Янины Копайгородских призвали подзащитных оправдать, настаивая, что их вина не доказана. По их словам, ни один из предполагаемых взяткодателей не передавал деньги мэру лично. Адвокат экс-мэра Константин Трапаидзе сказал, что бизнесмены, в том числе Борис Юнанов, не отрицали, что помогали средствами градоначальнику, который «ставил задачу строить и ремонтировать социальные объекты». «Он откликался на такие просьбы, так как дорожил отношениями с мэром, а также беспокоился о судьбе родного города»,— сказал защитник. По его словам, бизнесмены Шихиди и Юнанов даже после увольнения мэра продолжали выполнять его просьбы и оказывать помощь участникам СВО.

Адвокат госпожи Копайгородской Алексей Петухов подозревает взяткодателей в подтасовке улик в пользу следствия.

По его словам, Николай Шихиди, заявивший, что ремонтировал дом для господ Копайгородских, предоставил документы об оплате стройматериалов, но явно на другой объект. «Это документы на 881 карниз, 376 наличников, 2 км стеновых панелей и 28 комплектов офисной мебели, которые в таком количестве просто не могли покупаться для дома мэра, а были предназначены для строившегося фирмой господина Шихиди ЖК»,— указал адвокат. Он призвал суд трактовать все сомнения в пользу подсудимых и его подзащитную оправдать, а если суд на это не пойдет, то применить к Янине Копайгородской отсрочку исполнения приговора до достижения ее тремя маленькими детьми, 2021 и 2023 года рождения, 14-летнего возраста. Еще подзащитная просила суд проявить гуманизм и дать возможность вернуться к детям.

Мария Локотецкая