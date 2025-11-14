Заключенная борется за материнство

Как стало известно “Ъ”, находящаяся под стражей в столичном СИЗО №6 в Печатниках жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку. Причиной стало отклонение ее ходатайства о предоставлении «свидания с несовершеннолетними детьми без решеток и перегородок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина рассказала “Ъ”, что заключенная объявила голодовку 13 ноября и что она является «правовой формой защиты ее материнских прав». «За восемь месяцев содержания под стражей Копайгородская направила более десятка обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО и в Люблинский суд Москвы, где она обжаловала действия руководства изолятора, но все они были отклонены. В последнем решении суда указано, что “психоэмоциональное состояние детей для суда значения не имеет”»,— сказала госпожа Меткина.

«Моя подзащитная требует не особого отношения к себе, а соблюдения прямых норм закона. Свидание с детьми в предусмотренных условиях — это не привилегия, а часть установленного порядка содержания под стражей»,— отмечает Елизавета Меткина. Она пояснила, что с момента изменения ее подзащитной меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу в марте 2025 года ей лишь дважды предоставили свидания с ее тремя малолетними детьми — двойняшками 2023 года рождения и дочерью 2021 года рождения, которые длились около часа. Все они проходили в комнате для свиданий через стекло. Вместе с тем ее подзащитная хотела бы «всего лишь обнять своих детей».

Ранее Янина Копайгородская обращалась в Люблинский суд Москвы с просьбой разрешить ее малолетним детям проживать вместе с ней в СИЗО в камере «мать и дитя», где могут находиться рожденные в неволе дети арестованных.

Однако суд 16 сентября иск отклонил. Позже Мосгорсуд признал решение законным.

Госпожа Меткина сообщила, что защита обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в надзорные органы с просьбой проверить законность действий администрации СИЗО-6 и обеспечить Янине Копайгородской предоставление свиданий с детьми «в условиях, не нарушающих семейные права и интересы несовершеннолетних». Сама обвиняемая в обращении к госпоже Москальковой (имеется в распоряжении “Ъ”) отмечает, что формальные встречи с детьми «через барьер не компенсируют разлуку», а «провоцируют регресс, ухудшают сон и аппетит».

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи возбудили после его отставки в мае 2024 года. В сентябре того же года его задержали, инкриминировав ему и его жене присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) двух земельных участков в Сочи.

Сначала Алексей Копайгородский был арестован, а его супруга, мать пятерых детей, находилась под домашним арестом, но в марте 2025 года ее перевели в СИЗО из-за нарушений условий меры пресечения.

Первоначально следствие оценивало ущерб от присвоения в 3,7 млн руб. Затем, как узнал “Ъ”, он был увеличен до 26,1 млн руб. Позже Алексею Копайгородскому добавили обвинение в получении в 2022–2024 годах четырех взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму около 300 млн руб. Его жене вменяется в вину посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в их получении, а также давление на свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Оба свою вину отрицают. В настоящее время расследование дела завершено, а фигурантов обязали завершить ознакомление с его материалами до 15 ноября.

Ранее, как писал “Ъ”, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и юридических и физических лиц на сумму 1,6 млрд руб. Антикоррупционный иск Хостинский райсуд Сочи рассмотрит 18 ноября.

Мария Локотецкая