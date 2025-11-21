Мэр Сочи зашел на посадку с супругой

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Им инкриминируется получение взяток, растрата и легализация криминальных средств. В каком суде будет рассматриваться дело, предстоит определить Верховному суду, в который обратился надзор.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании суда

Фигуранты расследования предполагаемой коррупции в руководстве Сочи завершили ознакомление с материалами дела, а Генпрокуратура утвердила по нему обвинение.

Алексей Копайгородский обвиняется следственным департаментом МВД в растрате в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Его жене Янине Копайгородской вменяется в вину пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, легализация, принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний. Помощница госпожи Копайгородской Александра Пасунько предстанет перед судом за давление на свидетеля.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года господин Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи на сумму не менее 26 млн руб. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Янину Копайгородскую и подконтрольное лицо.

С марта 2022 года по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.

Полученные средства господа Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости.

Кроме того, в сентябре 2024 года Янина Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через помощницу Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тыс. руб.

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская (в центре) на заседании суда

По версии обвинения, в ходе предварительного следствия господами Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию. Сами фигуранты вину не признают.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд России для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности.

Одновременно в Хостинском районном суде Сочи рассматривается антикоррупционный иск Генпрокуратуры к господам Копайгородским и аффилированным с ними лицам. В нем надзор требует изъять активы, оцениваемые в 1,6 млрд руб.

