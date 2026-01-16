Сочинские взятки ушли в казну

Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства активы бывшего мэра города-курорта Алексея Копайгородского на сумму 1,6 млрд руб. Среди имущества оказалась недвижимость, которая проходит по уголовному делу в качестве взяток. Таким образом, был удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры, настаивавшей, что элитная недвижимость, машины и предметы роскоши, в том числе редкие вина, чиновник приобрел на средства, полученные в результате коррупционных правонарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подготовка к рассмотрению поданного в середине октября 2025 года иска Генпрокуратуры заняла три месяца, а на само разбирательство по делу ушло всего два дня.

Ответчиками по нему помимо Алексея Копайгородского проходили его жена Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, а также автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре ООО — «Алекс», «Бизнес Комфорт-Юг», «ТМ Отражение», «Хугге» — и еще восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко.

Надзор требовал изъять в казну 77 объектов недвижимости стоимостью 1,6 млрд руб., оформленных на ответчиков, главным образом на жену экс-мэра, и расположенные в Краснодаре, Ленинградской области, Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также коллекцию редких вин общей стоимостью около 7,7 млн руб. Кроме того, прокуратура настаивала на обращении в доход государства предметов роскоши — ювелирных украшений и почти двух десятков наручных мужских и женских часов.

Цена отдельных экземпляров, например Patek Philippe Geneve, была сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве.

В иске, кроме того, речь шла о комплексе складских помещений на улице Энергетиков в станице Елизаветинской в Краснодаре, а также в Ленинградской области в районе деревни Суоранда на Колтушском шоссе, ряде земельных участков, одном машино-месте и десяти автомобилях, среди которых Porsche 911 и пять Mercedes.

Кроме того, надзор настаивал на обращении в доход государства 14 квартир. Две из них находятся в Геленджике, девять — в центре Сочи, одна — в Санкт-Петербурге, в 500 м от Эрмитажа, еще две — в престижных районах Москвы: в ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре.

Алексей Копайгородский занимал должность главы курортного города почти пять лет — с 11 сентября 2019 года по 15 мая 2024 года, а до этого еще столько же проработал на руководящих постах в администрации Краснодарского края.

Прокуратура отмечает, что чиновник обязан был предоставлять сведения о доходах и имуществе на себя, свою жену и детей. Однако он нарушал установленные законом запреты и ограничения, в частности на занятие предпринимательской деятельностью. Он также лично и через доверенных лиц получал дорогостоящие подарки и услуги.

Доходы оформленной в 2021 году индивидуальным предпринимателем Янины Копайгородской не позволяли приобрести обнаруженное у семьи имущество. В ходе обыска у ответчиков и их родных, в частности по месту проживания в Москве сына Янины Копайгородской от первого брака Давида Давлатова, нашли 42 млн 480 тыс. руб. наличными, в его питерской квартире — $40 тыс. и 5,5 млн руб., а дома у его матери в Сочи — 13,6 млн руб. и €2,1 тыс. При задержании в сентябре 2024 года Алексея Копайгородского по месту жительства в Луганске (он уволился со службы в мае того же года, отправившись на СВО) у него при себе было 575 тыс. руб., а на руке — часы Рanerai стоимостью 834 тыс. руб.

В своем иске прокуратура просила не только обратить в доход государства собственность, оформленную на ответчиков, их доверенных лиц и юридические лица, но также взыскать 215 млн 237 тыс. руб. как эквивалент трех квартир — двух в Сочи, одной в Геленджике, а также автомобиля Toyota Alphard стоимостью 6,5 млн руб., проданных до судебного разбирательства.

В свою очередь, ответчики, принявшие участие в процессе по видеосвязи из СИЗО в Москве, иск не признали. Представлявшие их интересы адвокаты настаивали, что «все объекты, указанные в иске, имеют законное происхождение, подтверждены договорами, декларациями и правоустанавливающими документами», а доводы истца «основаны на предположениях о необоснованности владения». В частности, по словам адвоката Янины Копайгородской Елизаветы Меткиной, вино и часы являются «личным имуществом» ее доверительницы и были получены ею в качестве подарков еще до заключения брака с Алексеем Копайгородским.

Однако суд, взвесив доводы сторон, иск удовлетворил. Интересно, что в числе имущества, которое было изъято в доход государства,— квартиры на улице Цюрупы, являвшиеся, по данным следствия, предметами получения взяток экс-мэром Сочи, а также дом и участки земли на улице Верховской, которые неправомерно получены градоначальником, решившим расширить свои владения. Последние вместе с построенным на них домом позже были подарены Яниной Копайгородской благотворительному фонду «Мир детства» для организации отдыха детей из прифронтовых регионов.

Адвокат Янины Копайгородской Александр Корытин заявил, что намерен обжаловать в Краснодарском краевом суде решение, которое было приведено к незамедлительному исполнению. «Безусловно, это очень сложно назвать правосудием. Исковое заявление Генпрокуратуры изначально было основано на неверном применении и толковании права,— сказал он “Ъ”.— Янина Николаевна не являлась супругой Алексея Копайгородского, когда приобрела значительное количество активов». Он добавил, что большинство активов госпожа Копайгородская приобрела в кредит, а имущество было передано в залог банкам.

Экс-мэру Сочи следствие вменяет в вину растрату 26 млн руб., получение взяток в размере 248 млн руб. от трех сочинских застройщиков и отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жене — пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, легализацию имущества и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько инкриминируют только подкуп свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Супруги Копайгородские вину отрицают. Их дело по решению Верховного суда России должен рассмотреть Мещанский райсуд Москвы.

Мария Локотецкая