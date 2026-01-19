«Я горжусь своим супругом»

Хостинский райсуд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы бывшего мэра города-курорта Алексея Копайгородского на сумму 1,67 млрд руб. В казну отойдет недвижимость, машины и предметы роскоши, которые, согласно позиции надзора, были приобретены на средства коррупционного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Хостинский районный суд Сочи за два заседания обратил в доход РФ имущество Алексея Копайгородского, который с 2019 по 2024 год занимал должность главы города-курорта. Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, помимо Алексея Копайгородского выступали его жена Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, а также автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре ООО — «Алекс», «Бизнес Комфорт-Юг», «ТМ Отражение», «Хугге» — и еще восемь физических лиц.

Прокуратура требовала конфисковать 77 объектов недвижимости, оформленных на ответчиков, главным образом на жену бывшего градоначальника (см. «Ъ-Сочи» от 13 января). В иске упоминались складские помещения, расположенные в Краснодаре в станице Елизаветинской и в Ленинградской области в районе деревни Суоранда. Также в список активов вошли 14 квартир. Две из них находятся в Геленджике, девять — в центре Сочи, одна — в Санкт-Петербурге, в 500 м от Эрмитажа, еще две — в престижных районах Москвы: в ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре.

В перечне имущества, которое прокуратура требовала изъять в казну, оказались десять автомобилей, одно машино-место и земельные участки. При обысках у господ Копайгородских и их родных нашли в общей сложности 62 млн руб., 40 тыс. долларов и 2,1 тыс., евро, а также предметы роскоши, среди которых ювелирные украшения и почти два десятка наручных часов. Кроме того, у бывшего чиновника изъяли коллекцию редких вин общей стоимостью около 7,7 млн руб.

Прокуратура указала, что в период работы мэром Алексей Копайгородский обязан был декларировать доходы и имущество, а также предоставлять сведения о финансовом положении членов семьи. Однако он нарушал установленные законом запреты и ограничения. При этом доходы Янины Копайгородской, которая в 2021 году стала индивидуальным предпринимателем, не позволяли приобретать обнаруженное у семьи имущество.

В иске прокуратура просила не только обратить в доход государства собственность, оформленную на ответчиков, но и взыскать 215 млн руб. как эквивалент трех квартир — двух в Сочи, одной в Геленджике, а также автомобиля Toyota Alphard стоимостью 6,5 млн руб., проданных до судебного разбирательства.

Супруги Копайгородские, участвовавшие в процессе с помощью видеосвязи из СИЗО в Москве, с иском не согласились. Во время прений сторон жена экс-мэра заявила, что ее доходы имеют «абсолютно законный» источник происхождения. По словам Янины Копайгородской, с 2000 по 2018 год она выплатила четыре ипотеки. В 2000—2019 годах ответчица приобрела и продала 14 объектов недвижимости, которые сдавала в аренду.

Янина Копайгородская сказала, что ее средства «никогда не принадлежали» Алексею Копайгородскому, который в период работы в администрации Сочи «зарекомендовал себя как ответственный градостроитель».

По словам ответчицы, «претензии» к экс-мэру со стороны надзорных органов возникли после того, как он «пошел защищать Родину» в должности заместителя начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир». «Хочу сказать, что я горжусь своим супругом»,— добавила Янина Копайгородская.

Суд, взвесив доводы сторон, иск удовлетворил. Решение приведено к немедленному исполнению. Исключением стала московская квартира, в которой живут четверо несовершеннолетних детей четы Копайгородских. Это жилье может быть конфисковано только после вступления решения в законную силу, добавила судья.

Представитель Янины Копайгородской Александр Корытин в беседе с «Ъ» заявил, что намерен обжаловать решение в Краснодарском краевом суде (см. «Ъ» от 16 января). По словам адвоката, Янина Николаевна не являлась супругой Алексея Копайгородского, когда приобрела «значительное количество активов». Большинство активов Янина Копайгородская приобрела в кредит, а имущество было передано в залог банкам, добавил господин Корытин.

Экс-мэру Сочи следствие вменяет в вину растрату 26 млн руб., получение взяток в размере 248 млн руб. от трех сочинских застройщиков и отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жене — пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, легализацию имущества и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 309 УК РФ) (см. «Ъ» от 23 декабря 2024 года). Ее помощнику Александру Пасунько инкриминируют только подкуп свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Супруги Копайгородские вину отрицают. Их дело по решению Верховного суда России рассмотрит Мещанский райсуд Москвы (см. «Ъ-Сочи» от 12 декабря 2025 года).

Дмитрий Холодный