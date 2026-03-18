Взятки в особо курортных размерах

Мещанский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в получении взяток на сумму около 300 млн руб., а также в других преступлениях. Свою вину он не признал, как и его супруга Янина Копайгородская, которой вменяют пособничество в коррупции. О невиновности заявил и третий подсудимый — помощник супруги экс-мэра Александр Пасунько, которому инкриминировали оказание давления на свидетеля.

В суде Алексей Копайгородский предпочитал не позировать фотожурналистам, а общаться с супругой Яниной

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В суде Алексей Копайгородский предпочитал не позировать фотожурналистам, а общаться с супругой Яниной

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Перед тем как суд начал рассмотрение дела по существу, защита госпожи Копайгородской ходатайствовала о смягчении ей меры пресечения. «Ключевым лейтмотивом» для этого защищающий ее адвокат Евгений Устин назвал удручающее психологическое состояние ее малолетних детей, младшим из которых, близнецам, исполнилось чуть больше двух лет. Он напомнил, что госпожа Копайгородская даже просила поселить детей к ней в СИЗО, но ей отказали.

Признав, что ничего хорошего в разлуке с матерью нет, прокурор Михаил Резниченко заметил, что последняя уже была под домашним арестом, но в этот период ее обвинили в оказании давления на двух «ключевых» свидетелей.

В итоге судья Олеся Менделеева просьбу отклонила.

Из оглашенного господином Резниченко обвинения следовало, что Алексею Копайгородскому вменяется в вину семь преступных эпизодов. Первый был связан с получением в марте 2022 года взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от основателя строительной компании «Неометрия» Бориса Юнанова. Вначале, по версии следствия, он передал мэру 35 млн руб. на покупку дома и участка земли в Сочи, по адресу Верховская улица, 3, «за создание благоприятных условий развития бизнеса» его компании ООО «Элиас Групп», а затем согласился ежемесячно платить Алексею Копайгородскому дань в 2,5 млн руб. и передал ему с сентября 2022 по ноябрь 2023 года через посредников в общей сложности еще 56,5 млн руб. Впоследствии полученные в качестве взятки 35 млн руб. были легализованы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), когда Янина Копайгородская оформила имущество на себя, выкупив дом и землю у собственника — гражданки Седовой.

Вторым взяткодателем в деле значится Николай Шихиди, руководитель ООО «СЗ "ИСК Еврострой"», компания которого возводит жилые и коммерческие объекты в городах Краснодарского края, в том числе в Сочи. За благосклонность к работе его фирмы он в 2022–2024 годах отремонтировал и обставил дом мэра, а также благоустроил участок, потратив на это 56,8 млн руб., а кроме того, стал платить ему по 6 млн руб. ежемесячно, передав с сентября 2022 года по декабрь 2023-го в общей сложности 90 млн руб., сказал прокурор.

По его словам, после этого в 2022–2024 годах мэр присвоил (ч. 4 ст. 160 УК РФ) имущество города, когда решил расширить свое землевладение на Верховской улице. Примыкавшие к его дому два земельных участка были оформлены в муниципальную собственность. Затем их передали в аренду двум жительницам Сочи — учительнице английского языка Елене Рассадиной и врачу-терапевту Любаве Казаковой. Обе были льготниками и имели право на первоочередное получение земли под строительство жилья. Они выкупили участки за 2,5% от их кадастровой стоимости — за 46,8 тыс. руб. каждая, а впоследствии продали землю юристу семьи Копайгородских — адвокату Полине Чернышенко. Та в январе 2024 года продала один из участков жене мэра.

Таким образом, по мнению следствия, мэр растратил вверенное ему имущество города, причинив ущерб бюджету на 26,2 млн руб.— в такую сумму обвинение оценило рыночную стоимость участков.

Один из них Янина Копайгородская позже подарила благотворительному фонду «Мир детства» для организации отдыха детей из прифронтовых регионов.

Еще одной взяткой следствие считает покупку в ноябре 2023 года по заниженной цене четырех квартир у местного предпринимателя Арсена Мкртчяна за покровительство его фирмам «Гранд Инвест Холдинг» и «Промэкомаш», возводившим 11-этажный жилой дом в Сочи на улице Цюрупы. Фиктивным владельцем недвижимости, по данным следственного департамента МВД, стала все та же юрист Полина Чернышенко, а выгода градоначальника составила 60,4 млн руб. В дальнейшем, недвижимость была переоформлена на другого «номинала» — Екатерину Минковскую, что следствие также расценило как легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 КУК РФ).

Следующий упомянутый прокурором эпизод связан с получением господином Копайгородским взятки в 21 млн руб. (по 3 млн руб. ежемесячно) от учредителя строительной фирмы ООО «Стройгарант-Н» Павла Невзорова за покровительство его бизнесу. Деньги, как заявил гособвинитель, передавались с сентября 2022 по январь 2024 года.

Стоит отметить, что во всех случаях, по данным следствия, мзду коммерсанты носили через посредников, одним из которых была Янина Копайгородская. Ей вменили в вину посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате, отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Обвинение утверждает, что госпожа Копайгородская склонила проходящего по делу свидетелем экс-управляющего делами администрации Сочи Артема Оськина к даче ложных показаний на допросе, которые он дал 26 сентября 2024 года в следственном департаменте МВД под контролем предоставленного ею адвоката. А 14 декабря через своего помощника Александра Пасунько «угрожая причинением вреда здоровью» потребовала, чтобы другой свидетель Родион Каграманян не давал следствию показания и покинул Россию, передав ему 500 тыс. руб. Однако последний рассказал обо всем следователям.

Когда прокурор закончил, экс-мэр Сочи заявил, что обвинение ему понятно, однако вину ни по одному пункту не признает. «Никаких преступлений я не совершал»,— сказал Алексей Копайгородский. Экс-градоначальник пообещал, что в ходе процесса он и его адвокаты представят доказательства «несостоятельности» обвинения. Его супруга также вину отрицала. «Мне многие фамилии просто незнакомы»,— заметила госпожа Копайгородская. Также не был согласен с обвинением и третий подсудимый. «Я только не могу понять — меня обвиняют в подкупе либо в причинении вреда здоровью? Хотелось бы это выяснить»,— поднялся с места в зрительном зале Александр Пасунько. Он единственный из всех фигурантов остался на воле под подпиской о невыезде.

Покидая суд, адвокат Алексея Копайгородского Константин Трапаидзе сказал “Ъ”, что его подзащитный «по-житейски» отнесся к «возникшей ситуации» и расценивает свое уголовное преследование как результат действий неких недоброжелателей, заинтересованных, чтобы он покинул свою должность.

«Он это прекрасно понимает. И на протяжении следствия переживал, чтобы, главное, не было претензий по его работе»,— сказал защитник. Разбирательство по делу продолжится 2 апреля. В этот день суд начнет заслушивать свидетелей обвинения, которых насчитывается более 50 человек.

Напомним, что в январе этого года суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество супругов Копайгородских и связанных с ними лиц на 1,6 млрд руб., в том числе 77 объектов недвижимости. Активы, по данным надзора, имели коррупционное происхождение.

Мария Локотецкая