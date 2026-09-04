Главные новости за 31 августа — 4 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Блогеру-коммунисту Бондаренко подтвердили административный штраф в Саратове.

В Саратове бывший следователь СКР получил девять лет и 14-млн штраф за взятку.

Строительство цифрового завода КамАЗа за 20 млрд руб. началось в Саратове.

Строители дороги под Саратовом заплатят 7 млн за взятый без разрешения песок.

В Саратове ларьки на частной земле обяжут соответствовать облику близлежащих ОКН.

Саратовская область снизит налоги для пострадавших от атак на РВБ селлеров.

СКР проверяет социальный центр под Саратовом после жалоб на удержание пациентов и насилие.

В Энгельсе совершено покушение на офицера ВКС РФ.

И. о. министра здравоохранения Саратовской области стал Виталий Луцет.

«Манна» модернизирует элеватор в Саратовской области за 100 млн руб.

Работодатели Саратова должны выделить 2% мест ветеранам СВО.

Волгоградская область

В Волгоградской области нарастят поставки бензина на АЗС по новым каналам.

Стоящим в очередях на АЗС волгоградским автомобилистам аннулируют штрафы ГИБДД.

Суды в Волгограде оштрафовали двух активистов за обращение к Бастрыкину из-за ситуации с топливом в регионе.

Суд ужесточил наказание экс-директору «Жилслужбы» Волгограда по делу о выморочных квартирах.

Бывшие депутаты Волгограда заплатят «Согазу» 1,8 млн за мошенничество на 84 млн.

Волгоградская область увеличила выплату контрактникам на 400 тысяч руб.

Пензенская область

Пензенский застройщик «Термодом» успокоил дольщиков на фоне иска о банкротстве.

Жителя Пензенской области будут судить за кражу более 11,5 тыс. кубометров песка.

Под Пензой начали проектировать музей-заповедник на месте Золотаревского городища.

Астраханская область

В Астрахани продлили программу переселения из аварийного жилья до 2030 года.

Запрет на вылов воблы могут продлить в 2027 году.

«Росконцерт» ищет подрядчика для патриотических спектаклей в Астрахани и Волгограде.

Апелляция оставила в силе решение о сносе павильонов на ул. Боевой в Астрахани.

Горящую цистерну с газом под Астраханью потушили спустя неделю.

Астраханская область вошла в топ-3 регионов РФ по росту цен на бензин.

Первые случаи лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области.

Нина Шевченко