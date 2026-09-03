Суд ужесточил наказание экс-директору «Жилслужбы» Волгограда по делу о выморочных квартирах

Волгоградский облсуд изменил в апелляционном порядке дополнительное наказание экс-директору МКУ «Жилслужба» Антону Гончарову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. В конце июня суд признал чиновника виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд ужесточил наказание экс-директору «Жилслужбы» в Волгограде

Фото: t.me / busargin_r Суд ужесточил наказание экс-директору «Жилслужбы» в Волгограде

Фото: t.me / busargin_r

Согласно материалам дела, Гончаров входил в группу, занимавшуюся незаконной продажей квартир, имевших признаки выморочного имущества. Он передавал своему знакомому (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) сведения о таких объектах. Для этого директор МКУ использовал доступ к учетной записи системы, содержащей данные граждан и сведения из ЕГРН. В период с февраля 2022 года по май 2024 года фигурант получил за свои «услуги» от подельника 140 тыс. руб. наличными.

Другие члены группы, как установлено следствием, изготавливали подложные судебные решения, обеспечивали доступ в помещения, проводили ремонт и оформляли сделки купли-продажи. Всего по делу проходило 11 человек. Из-за преступных действий Гончарова в муниципальный жилищный фонд не поступило 20 квартир. Помещения могли бы использоваться гражданами по договорам социального найма или как маневренный фонд.

В ходе обыска в рабочем кабинете экс-чиновника нашли кассовый аппарат, печати сельскохозяйственного предприятия из Иловлинского района, а также 70 паспортов иностранцев и банковские карты, оформленные на их имена. В СК уточняли, что чиновник совмещал работу в МКУ с неофициальной деятельностью в фирме, куда привлек и свою подчиненную в качестве бухгалтера.

В июне суд приговорил Антона Гончарова к шести годам исправительной колонии общего режима и запретил занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года. Деньги от преступной деятельности конфискованы в доход государства.

Стороны обвинения и защиты обжаловали приговор. Волгоградский областной суд изменил дополнительное наказание Гончарову, ограничив запрет сферой жилищной политики. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Марина Окорокова