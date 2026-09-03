С 4 сентября исполняющим обязанности министра здравоохранения Саратовской области станет Виталий Луцет. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. министра здравоохранения Саратовской области стал Виталий Луцет

Фото: ГУЗ СО «Марксовская районная больница» И. о. министра здравоохранения Саратовской области стал Виталий Луцет

Фото: ГУЗ СО «Марксовская районная больница»

Виталий Луцет ранее занимал пост главврача Марксовской районной больницы. Он окончил Саратовский медицинский университет, прошел интернатуру по хирургии и работал хирургом в медучреждениях Саратова, Москвы и Московской области. Был заведующим операционным блоком и и. о. заместителя главврача по медчасти горбольницы № 6, имеет степень бакалавра юриспруденции. Руководит Марксовской ЦРБ с ноября 2023 года.

Сегодня утром глава региона Роман Бусаргин освободил от должности министра здравоохранения Владимира Дудакова. Он возглавлял ведомство с июня 2024 года после ухода Олега Костина. До этого господин Дудаков работал главврачом Саратовского областного кардиохирургического центра.

Марина Окорокова