В Астрахани продлили программу переселения из аварийного жилья до 2030 года

В Астрахани состоялось очередное заседание городской думы под председательством Игоря Седова. Там также присутствовали заместитель председателя регионального правительства Виктория Гурьянова и глава города Игорь Редькин, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Главным вопросом повестки стало переселение граждан из аварийного фонда. Депутаты утвердили изменения в муниципальную программу, предусматривающие дополнительное финансирование и продление ее действия до 2030 года.

Основные доклады представили заместитель главы города Елена Стариченкова и начальник управления по капитальному строительству Яков Курбанов. Все вопросы предварительно были рассмотрены на профильных комитетах.

Нина Шевченко