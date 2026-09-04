Стоящим в очередях на АЗС волгоградским автомобилистам аннулируют штрафы ГИБДД

В Волгоградской области отменят штрафы для стоящих в очередях за бензином водителей. Решение принято Главком регионального УМВД, сообщает V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД Волгограда отменит штрафы за непристегнутый ремень для водителей в очереди на АЗС

Фото: Астраханская Госавтоинспекция МВД Волгограда отменит штрафы за непристегнутый ремень для водителей в очереди на АЗС

Фото: Астраханская Госавтоинспекция

По словам председателя межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна, в Волгограде автомобилисты, ожидающие свою очередь на покупку топлива, стали получать штрафы ГИБДД. В уведомлениях указано, что водители не были пристегнуты ремнем безопасности.

Как рассказал господин Оганесян, волгоградцы выстраиваются в километровые очереди, даже не зная, смогут они заправиться или нет. «Люди все на взводе, ситуация очень напоминает кипящий котел. И вот в такой атмосфере водителей, стоящих в очереди и мелкими шажками продвигающихся вперед к заветной цели, наши доблестные ЦАФАП-овцы еще и штрафуют за непристегнутый ремень», — сообщил общественник. При этом он признает, что по правилам водитель обязан быть пристегнут до начала движения автомобиля.

«Но есть еще и законы человеческие, у нас очень много случаев, когда на официальном уровне и руководство страны, и другие руководители говорят: «Ну давайте сделаем некие послабления в этом плане, потому что эта ситуация никоим образом не влияет на безопасность», — заметил Армен Оганесян.

После выхода материала V1.RU стало известно, что ГУ МВД России по Волгоградской области приняло решение не штрафовать тех, кто стоит в очередях на АЗС. По словам председателя «Движения автомобилистов», полученные штрафы также будут отменены. На звонок «Ъ - Средняя Волга» в пресс-службе ведомства не ответили.

В середине июля МВД России предписало подразделениям ГАИ отменять штрафы автомобилистам, которые стоят в очереди за бензином. Тогда поводом стали санкции за неправильную парковку, полученные саратовскими водителями, стоявшими в пробках на АЗС. Депутат регионального парламента Денис Буланов направил запрос в региональное УМВД. В ответе ведомство указало, что фиксация нарушений происходит автоматически, а участники дорожного движения обязаны соблюдать требования знаков. Позднее МВД России сообщило, что уполномоченные органы региона по инициативе Управления ГАИ Саратовской области с 1 июля не ведут фиксацию нарушений комплексами автоматической фиксации. Отмена постановлений возможна в рамках обжалования или опротестования прокурором, однако ведомство прямо указало на необходимость пересмотра вынесенных штрафов.

Марина Окорокова