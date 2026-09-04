Строгий расчет

В Саратове осудили бывшего следователя СКР Сергея Мазурыка и экс-начальницу следственного отдела полиции Светлану Сергееву за посредничество во взятке в 2 млн руб. По версии следствия, за эту сумму они предложили закрыть уголовное дело главы Тарлыковского муниципального образования Владимира Петличенко. Мазурык получил девять лет строгого режима и штраф 14 млн руб., Сергеева — семь лет общего режима и штраф 10 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрьский районный суд Саратова отправил бывшего следователя в колонию

Фото: Яндекс Карты Октябрьский районный суд Саратова отправил бывшего следователя в колонию

Фото: Яндекс Карты

Октябрьский районный суд Саратова огласил приговор бывшему следователю по особо важным делам регионального СУ СКР Сергею Мазурыку, экс-начальнице следственного отдела УМВД Светлане Сергеевой и еще одному лицу, чье имя суд не раскрывает. Их признали виновными в посредничестве при передаче взятки в 2 млн руб. за прекращение уголовного дела главы Тарлыковского муниципального образования Владимира Петличенко (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Преступление раскрыл центральный аппарат СКР при оперативной поддержке ФСБ в сентябре 2024 года. По версии следствия, за пять месяцев того года Петличенко получил от жителей села Скатовка 160 тыс. руб. для оплаты энергоснабжения, но часть денег — 64 тыс. руб. — присвоил себе. После этого на него завели уголовное дело по факту присвоения и растраты (ч.3 ст. 160 УК РФ). Сергей Мазурык, который с 2020 года работал в центральном аппарате СКР, совместно с экс-сотрудницей полиции Сергеевой и еще одним подельником предложили главе муниципалитета закрыть дело за 2 млн руб.

Ранее Сергей Мазурык расследовал уголовные дела в отношении покойного экс-совладельца «Торэкса» Салавата Мухитдинова, бывшего гендиректора энгельсского завода «Тролза» Ивана Котвицкого, экс-министра здравоохранения Натальи Мазиной, которую в итоге оправдали.

Владимира Петличенко тем не менее осудили на три года в 2026-м, но по статьям о превышении полномочий и незаконном создании юрлица (п. «е» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По данным суда, глава муниципалитета создал СНТСН «Волжанка» для водоснабжения сел через подставное лицо, фактическим руководителем был он сам.

В июне этого года в Октябрьский райсуд поступило дело бывших правоохранителей. Судья Александр Ермолаев приговорил Мазурыка к девяти годам колонии строгого режима и штраф 14 млн руб. Светлана Сергеева получил семь лет колонии общего режима и штраф 10 млн руб. «Ъ» не удалось связаться с защитой осужденных.

Нина Шевченко