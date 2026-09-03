В Энгельсе совершено покушение на офицера ВКС РФ
Офицер Воздушно-космических сил (ВКС) РФ подвергся вооруженному нападению в Саратовской области. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: википедия
Инцидент произошел утром возле коттеджа в энгельсском посёлке «Пробуждение». По данным собеседника издания, речь идет о командире воздушного судна. Офицер получил огнестрельные ранения.
Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего он доставлен спецбортом в Москву для дальнейшего лечения. Посёлок оцеплен, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы СКР, ФСБ и полиции. Официальные комментарии силовых ведомств на момент публикации отсутствуют.