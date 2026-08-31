Работодатели Саратова должны выделить 2% мест ветеранам СВО

Ряд принятых Саратовской областной думой поправок вступает в силу 1 сентября. Документы корректируют механизмы трудоустройства ветеранов боевых действий, расширяют адресную поддержку студентов и меняют систему муниципального жилнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина / Коммерсантъ Фото: Дарья Васенина / Коммерсантъ

С начала осени для компаний вступают в силу новые правила бронирования рабочих мест. Под действие норматива попадают юрлица, в которых работают от 100 человек. Такие работодатели обязаны резервировать 2% штатных единиц для соискателей из числа участников боевых действий. За уклонение от квотирования или необоснованный отказ в найме предусмотрена административная ответственность: должностным лицам грозит вынесение предупреждения либо штраф в размере 5–10 тыс. руб.

Параллельно регион наращивает объем социальных выплат. Инициатива главы области Романа Бусаргина, озвученная весной 2026 года, теперь распространяется на более широкую аудиторию. Если ранее 50-процентная компенсация расходов на обучение полагалась только студентам колледжей, то с нового учебного года льгота будет распространяться и на учащихся вузов из многодетных семей.

Третий блок поправок касается оптимизации контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ. С 1 сентября упраздняется муниципальный жилищный контроль. Саратов, Энгельсский, Балаковский районы и другие муниципалитеты, ранее обладавшие собственными надзорными функциями, будут исполнять полномочия по государственному жилищному надзору вне зависимости от формы собственности многоквартирного фонда.

Дарья Васенина