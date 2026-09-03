Саратовская область снизит налоги для пострадавших от атак на РВБ селлеров
Министерство экономического развития Саратовской области разработало проект регионального закона о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические объекты группы «РВБ» (Wildberries). Документ опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 11 сентября 2026 года.
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Проект закона предусматривает снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 2% для объекта «доходы» и до 7,5% для объекта «доходы минус расходы». Кроме того, пострадавшие организации и индивидуальные предприниматели полностью освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на имущество. Планируется, что закон вступит в силу 30 сентября и будет иметь обратную силу — льготы распространятся на весь налоговый период 2026 года.
Региональные меры призваны дополнить федеральный пакет поддержки, утвержденный постановлением правительства РФ № 1074 от 25 августа. Согласно ему, для пострадавших лиц на 12 месяцев продлены сроки уплаты основных налогов и страховых взносов (август 2026 — июль 2027 года), а до конца 2026 года введен мораторий на выездные налоговые проверки.
Механизм предоставления преференций носит беззаявительный характер. Перечни пострадавших юрлиц и ИП ежемесячно формирует ООО «РВБ» и направляет их в ФНС России. Именно на основании этих реестров налоговые органы будут автоматически применять как федеральные отсрочки, так и региональные льготы.