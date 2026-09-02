Астраханская область вошла в топ-3 регионов РФ по росту цен на бензин

По итогам июля 2026 года Астраханская область заняла третье место в России по темпам роста цен производителей на автомобильный бензин, зафиксировав увеличение показателя на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Согласно официальной статистике, к концу июля средняя розничная цена бензина в регионе достигла 71,79 руб. за литр. Стоимость литра АИ-92 составила 68,40 руб., АИ-95 преодолела отметку в 74 руб., а премиальный АИ-98 достиг 98,38 руб. Цены на дизельное топливо приблизились к 80 руб. за литр.

Более высокие темпы роста цен производителей в отчетном периоде зафиксированы только в Сахалинской области (+28,7%) и Республике Татарстан (+19%).

Никита Маркелов